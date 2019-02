Dansk shipping-koncern deltager i byggeriet af storhavn ved Sortehavet

Torsdag 14. februar 2019 kl: 09:58

Af: Redaktionen Anaklia Development Consortium (ADC) består af specialiserede lokale og inernationale firmaer med forskellig baggrund. Sammen udgør de et globalt projektledelsesteam, der arbejder sammen med regeringen i Georgien omkring konstruktionen af Anaklia Deep Sea Port.- Som vinder af første fase af Anaklia-projektet og underleverandør til ADC, har Van Oord - som vi har samarbejdet med i mange år - efterfølgende udnævnt os til at være deres lokale speditør på projektet. Det er et spændende projekt, som vi er stolte over at være en del af, siger Shalva Gabechava, der er kontorchef i Blue Water Shipping Georgien.Blue Waters andel i projektet har siden juli sidste år omfattet skibsagentur, havnerelaterede services og stevedoring, besætningsskifte, toldbehandling og lokale leveringer.Havneprojektet er inddelt i ni faser. Prækonstruktionsarbejdet startede i 2016, og åbningen af første fase af havnen samt modtagelse af skibe i Anaklia er planlangt til 2021. Anaklia forventes af blive en af de største havne i Sortehavsregionen med kapacitet til at håndtere skibe op til 10.000 teu.Interesserede kan se mere om havneprojektet