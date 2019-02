DI Transport hilser nye tiltag for lastbiler velkommen

Af: Redaktionen DI Transport roser de to forslag for bidrage til effektivisering og gøre det muligt at levere mere gods med samme lastbil.- Vi er meget glade for de to forslag fra regeringen, der vil effektivisere godstransport med lastbil og øge produktiviteten i branchen, siger DI Transports branchedirektør Michael Svane.De to forslag kommer i forlængelse af tidligere forslag fra transportbranchen, der allerede er blevet gennemført og som har forbedret effektiviteten i vejgodstransporten. Forslagene fra vejtransportens organisationer har blandt andet ført til højere totalvægte, modulvogntog på 25,25 mter og muligheden for at tage en gaffeltruck med bag på lastbilen uden, at den tager plads fra den ellers normale længde.- De to nye forslag understreger, at en god og konstruktiv dialog mellem branchen og myndigheder og politikkere er med til at skabe bedre vilkår for den danske transportbranche, siger Michael Svane.En hurtig udregning viser, at VLAK-Regeringens forslag om at hæve højden med 10 centimeter vil øge kapaciteten på en 13,6 meter trailer med 3,4 kubikmeter - 2,5 m x 13,6 m x 0,1 m. Eller 0,25 kubikmeter for hver ladmeter.