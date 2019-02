Fond vil belønne talenter

Torsdag 7. februar 2019 kl: 12:39

Af: Redaktionen

FDE Fonden peger på, at det er afgørende for transportbranchen at fastholde og tiltrække talenter for at være bedst mulig rustet til den stadig voksende internationale konkurrence. Dygtige og engagerede medarbejdere på alle niveauer både i dag og i morgen er en af virksomhedsledelsens vigtigste udfordringer, og derfor skal der være fokus på virksomhedens talentudvikling, så man både sikrer virksomhedens fremtid og bliver mindre sårbar, når nøglemedarbejdere rejser.





Det arbejde vil FDE Fonden gerne støtte, og derfor uddeles også i 2019 en talentpris.





Med ”Talentprisen 2019” følger et legat på 25.000 kroner.









- At vinde talentprisen er med til at profilere virksomheden og dermed markere, at man er en attraktiv arbejdsplads, der har udviklingen af medarbejderne som et fokusområde. Vi håber også i år at modtage gode og gerne mange kandidatforslag til ”Talentprisen 2019”, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.









En medarbejder kan bruge legatet på yderligere dygtiggørelse for eksempel i form af et fagligt udviklende uddannelsesophold i en anden virksomhed eller på en uddannelsesinstitution - begge dele gerne, men ikke nødvendigvis, i udlandet. Tilsvarende kan en virksomhed bruge legatet i sit fortsatte arbejde med talentudviklingen.









FDE Fondens ”Talentprisen 2019” gives til:

en medarbejder, der i sit daglige virke har udvist stort engagement og potentiale og som har gjort en forskel for virksomheden eller en transportvirksomhed, som har et særligt fokus på fastholdelse og udvikling af talenter f.eks. i form af et talentudviklingsprogram.





her: Kandidatforslag kan indsendes senest 28. februar 2019

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.