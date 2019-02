Dansk app får ok i Tyskland

Torsdag 7. februar 2019 kl: 11:06

Af: Redaktionen “OK-app’en gør det muligt for brugerne at betale for brændstof eller bilvask via deres smartphone. App’en er praktisk og moderne og udfylder et tomrum i forhold til digital betaling på tankstationen” lyder det i begrundelsen fra German Design Award, som officielt vil blive overrakt til det danske energiselskab ved en ceremoni i Frankfurt 9. februar 2019.





Betalings-app’en, der ikke kun er et betalingsmiddel, men som kan åbne en stander og starte bilvasken, vandt i april 2018 guld i kategorien “Innovation - Established Brands” ved Danish Digital Award. App’en har foruden betalingsmulighederne en række funktioner, der kan give kunden bedre overblik over forbrug eller mulighed for at tilknytte flere forskellige betalingsmidler.







Ifølge Jens Engelbrett, der er digital chef hos OK, er den tyske pris endnu en anerkendelse af det arbejde, der begyndte hos OK i 2014. Men mest af alt en anerkendelse af selve “løsningen”.





- Når man er first mover på digitale løsninger, er man altid spændt på, hvordan brugerne tager løsningen til sig. Vi må sige, at vi har ramt plet med den her løsning og med de funktioner, vi løbende har tilføjet. Det er vi selvfølgelig stolte over, siger Jens Engelbrett, der fortsætter:





- Vi har også med glæde konstateret, at vi differentierer os i markedet med den her brugervenlige betalingsløsning, som samtidig er svær at kopiere for konkurrerende virksomheder. Og så er det en løsning, vi hele tiden videreudvikler med flere funktioner til gavn for bilisten.





Nye funktioner kommer til

Flere tusinder tankninger bliver dagligt foretaget via app’en, og tallet stiger dag for dag. Løsningen er en af flere nye tiltag, der udspringer af energikoncernens overordnede digitaliseringsstrategi, som skal gøre det så nemt som muligt at være kunde hos OK. I den forbindelse konstaterer den tyske jury:







"Appen har været med til at skabe nye adfærdsmønstre omkring køb af bilvask, hvor du ikke længere behøver at forlade din bil."







OK's velkendte sponsorkoncept, hvor kunden kan støtte sin lokale forening eller klub ved for eksempel at tanke brændstof eller købe en bilvask er også integreret med app’en.





- Og der vil komme flere funktioner med tiden, og der venter store nyheder i 2019, lover OK's digitale chef.







Fakta om OK's app:

OK's betalingsapp blev som den første på markedet lanceret i 2015.

Brugere af app’en kan med få tryk på deres smartphone åbne såvel benzinstander som vaskehal.

Det er muligt at knytte flere betalingskort samt sit Coop-kort til appen, ligesom man også kan koble sine køb sammen med en af OK's sponsoraftaler med lokale klubber/foreninger

Fakta om OK:

OK tæller ud over moderselskabet OK også datterselskaber som Kamstrup, EnergiData og OK Plus

OK omfatter 667 tankstationer, 140 vaskehaller samt 72 Truck Diesel stationer til vognmænd

OK er landsdækkende leverandør af benzin, diesel, transportdiesel, fyringsolie, smøremidler, naturgas og elektricitet til både erhverv og private. OK har desuden biogas-tankstationer og brint-tanksstationer

OK leverer rådgivning, projektering og installation af varmepumpeløsninger i alle størrelser

Foruden energiprodukterne sælger OK også mobiltelefoni og forsikringer



























© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.