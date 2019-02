Sawo A/S overtager MTT A/S i Viborg

Mandag 4. februar 2019 kl: 12:49

Af: Redaktionen Fra venstre Ivan Chrost, administrerende direktør for Sawo (tv) sammen med Niels Olsen og Poul Schou.- Vi har gennem de seneste år overvejet, at tiden aldersmæssigt er moden til et ejerskifte af virksomheden. Vi vil gerne sikre en god arbejdsplads for vore medarbejdere, samt fortsat levere service i topklasse til vore kunder i transportbranchen, siger Poul Schou og Niels Olsen.MTT A/S udfører service og reparationer på trailere, anhængere, kærrer, kraner, hejs og tippelad samt lastbiler og beskæftiger i alt 8 medarbejdere, alle specialister indenfor dette virkeområde.Poul Schou og Niels Olsen forsætter i deres nuværende roller med ansvar for værkstedsdrift og lager samt administration.Sawo A/S overtager samtlige medarbejdere, og fortsætter på adressen i Viborg samtidig med, at der udvides på serviceområdet med en komplet udstyret servicebil og tilførsel af yderligere serviceopgaver.Endvidere vil der fremover blive foretaget opbygninger af lastbiler med kran, krog- og wirehejs samt tippelad. Virksomheden vil blive det midtjyske center for klargøring og servicering af NOPA produkter.- Vi er rigtig glade for at aftalen er kommet i stand med MTT A/S. Både grundet deres kompetencer, som passer utrolig godt til vores virksomhed, men også på grund af deres placering på landkortet. Vi har længe gerne villet åbne en afdeling i dette område, så det kan blive nemmere for kunderne i Midtjylland at få deres produkter serviceret, siger Ivan Chrost, der er administrerende direktør for Sawo.- Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores dedikerede medarbejdere, og Nordens største opbygger/servicepartner Sawo A/S, supplerer Poul Schou og Niels Olsen.