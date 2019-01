Superfærge skal sejle 20.000 kilometer for at komme hjem

Onsdag 30. januar 2019 kl: 08:55

Af: Redaktionen Skibsbyggerne på Austal-værftet i Perth har efter næsten ét års arbejde leveret Express 4 til Molslinjens folk i Australien. Efter ugers test i vandet ud for Perth har Molslinjens besætning sat kursen hjemover mod Aarhus.Forude venter en 20.000 kilometer lang rejse. Fra vestkysten af Australien over det indiske Ocean, gennem Suez kanalen og videre gennem Middelhavet og den engelske kanal, rund om Skagen og derefter hjem over Kattegat til Aarhus.- Express 4 skal sikre, at vi har den fornødne kapacitet på Kattegat, når vi har afgivet Express 1 og Max Mols til operationen på Bornholm, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.Det tager en lille måned til søs, før Express 4 kan lægge til kaj i Aarhus. Selv om der er foretaget intensive testsejladser i ugerne op til hjemturen, er det spændende for besætningen - og rederiet - at tage et helt nyt skib ud på så lang en tur.- Vi har taget færger hjem fra Australien før, så vi ved, at det er en hård test af maskineriet, og vi ved også, at det er en hård tur for mandskabet, som ikke har meget komfort på en tom passagerfærge, siger Carsten Jensen.Express 4 forventes sat i drift på ruten mellem Aarhus og Odden midt i marts. Molslinjen vil derefter have tre af verdens største katamaran-færger i drift på Kattegat.