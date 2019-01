DSB skal tage fransk togproducent med i udbudsrunde

Fredag 18. januar 2019 kl: 16:35



Klagenævnet fastslog i sin kendelse, at DSB i det konkrete tilfælde i medfør af den nye be­stem­melse i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79, stk. 2, 2. afsnit, var forpligtet til at til­lade udskiftningen.





Om ESPD’er:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en egenerklæring om virksomhedernes finansielle status, formåen og egnethed i forbindelse med en offentlig udbudsprocedure. Det er tilgængeligt på alle EU-sprog og anvendes som et foreløbigt bevis for opfyldelse af de krævede betingelser i offentlige udbudsprocedurer i EU. Takket være ESPD skal tilbudsgiverne ikke længere forelægge detaljeret dokumentation og forskellige formularer, som tidligere blev anvendt i forbindelse med EU-udbudsprocedurer, hvilket udgør en markant forenkling af adgangen til grænseoverskridende udbudsmuligheder. Fra oktober 2018 foreligger ESPD udelukkende i elektronisk form. (Kilde: EU-Kommissionen)

Klagenævnet fastslog i sin kendelse, at DSB i det konkrete tilfælde i medfør af den nye be­stem­melse i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79, stk. 2, 2. afsnit, var forpligtet til at til­lade udskiftningen.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Klagenævnet for Udbud forklarer i forbindelse med sin afgørelse 18. januar:DSB iværksatte i juni 2018 et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet af to ramme­aftaler, der skal tildeles samme leverandør, dels en rammeaftale om anskaffelse af togsæt med videre, dels en rammeaftale om drift og vedligeholdelse med en varighed på op til ca. 44 år.Alstom Transport Danmark A/S (Alstom) ansøgte om at blive udvalgt (prækvalificeret) til at afgive tilbud blandt andet under henvisning til, at virksomheden overholdt DSB’s mindstekrav til tilbudsgivernes økonomisk formåen, idet Alstom kunne støtte sig til koncernforbundne virksomheder, hvis oplysninger støttede dette.Den 24. oktober 2018 prækvalificerede DSB fire ansøgere til at afgive tilbud, heriblandt Al­stom.Da DSB bad om oplysninger til kontrol af oplysningerne i de koncernforbundne virksom­heders ESPD’er, opdagede Alstom, at et krævet nøgletal i et ESPD for en af virksom­hederne var forkert beregnet. Det medførte, at Alstom ikke længere opfyldte mind­ste­kravet. Alstom anmodede herefter under henvisning til en ny regel i forsyningsvirksom­heds­di­rek­ti­vet, som ikke ses anvendt i tidligere rets- eller klagenævnspraksis, om tilladelse til at ud­skif­te denne virksomhed med sit moderselskab - og dermed fortsætte i udbuddet. Det afslog DSB.12. december 2018 indbragte Alstom derfor afslaget for Klagenævnet for Udbud, der behand­le­de sagen som en hastesag.