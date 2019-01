Nyt samarbejde skal udvikle og afholde maritim messe i Bella Center Copenhagen

Torsdag 17. januar 2019 kl: 14:09

Af: Redaktionen - Vi ser Danish Maritime Fair som en fagmesse med et stort potentiale, og vi glæder os til at blive en del af messen og bidrage med vores knowhow og kompetencer, siger Malina Lebrecht Hye, der er messe udviklingsdirektør i BC Hospitality Group, der står bag Bella Center Copenhagen.





Ud over faciliteter i topklasse er en af Bella Center Copenhagens særlige styrker beliggenheden med direkte adgang til motorvej, metrostation og kort afstand til såvel Københavns centrum som Københavns Lufthavn.





Bella Center Copenhagen vil i samarbejdet have ansvaret for salg og projektledelse af de kommende udgaver af Danish Maritime Fair i 2020 og 2022, mens Maritime Danmark vil stå for overordnet markedsføring i ind- og udland samt udgivelse af et stort messemagasin.





- Vi glæder os meget til samarbejdet med Bella Center Copenhagen, som vi forventer os meget af. Med en flerårig aftale om udvikling og afholdelse af Danish Maritime Fair er der nu lagt en sikker kurs for messen, og vi kan sammen lægge os i selen for at udvikle messen yderligere”, siger Rene Wittendorff, der er administrerende direktør i Medie Gruppen Maritime Danmark og initiativtager til Danish Maritime Fair.







Selve fagmessen Danish Maritime Fair kommer ikke til at stå alene. Arrangørerne arbejder på at bygge en portefølje af danske og udenlandske maritime møder, konferencer og workshop op omkring Danish Maritime Fair.





- Vi ved fra tidligere messer, at ikke kun danske, men også mange udenlandske maritime virksomheder, er interesserede i at komme til København for at vise deres produkter og kompetencer frem for et internationalt publikum. København er byen, der bygger bro mellem Norden og resten af Europa, og med Bella Center Copenhagen som venue har Danish Maritime Fair nu fået de allerbedste rammer at udvikle sig yderligere i, siger Martin Uhlenfeldt, der er partner i Medie Gruppen Maritime Danmark.





Den nye aftale vækker glæde blandt de faste udstillere på messen - eksempelvis hos Weilbach, der er blandt verdens største leverandører af nautisk software og data.





- Det er af stor betydning for den danske maritime branche, at vi som en stor søfartsnation har vores egen hjemmebane i form af Danish Maritime Fair, siger Torben Frerks, der er administrerende direktør i Weilbach.





- Weilbach har altid taget del i Danish Maritime Fair, og det vil vi fortsat gøre. Vi glæder os til at blive en del af det nye set-up i Bella Center Copenhagen, siger Torben Frerks videre.





Interesserede kan følge med i udviklingen af den nye udgave af Danish Maritime Fair på messens hjemmeside www.danishmaritimefair.dk







