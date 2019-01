Endnu en togoperatør kan bruge lommevogne til lastbiltrailere

Tirsdag 15. januar 2019 kl: 09:20

Af: Jesper Christensen I sidste uge - få dage efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbød togoperatører at benytte lommevogne, fik svenske Hectorrail lov til atter at benytte lommevogn, da selskabet kunne dokumentere, at de levede op til de skærpede sikkerhedskrav om brugen af lommevogne til transport af lastbiltrailere.Mandag i denne uge kunne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give jernbanevirksomheden CFL Cargo Danmark Aps tilladelse til at genoptage brugen af lommevogne til transport af lastbiltrailere.Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der nu har give to togoperatører lov til at benytte lommevogne til transport af lastbiltrailere, peger på, at de skærpede vilkår med hensyn til godstogenes fart i forhold til vindforholdene stadig gælder.Interesserede kan læse afgørelsen vedrørende CFL Cargo Danmark Aps’ brug af lommevogneCFL Cargo Danmark Aps, der har hjemme i Padborg, er et datterselskab den luxembourgske transportkoncern CLF Cargo S. A. CFL Cargo Danmark Aps hed tidligere Dansk Jernbane ApS.