Konference sætter fokus på en selvkørende fremtid

Fredag 11. januar 2019 kl: 14:52

Af: Redaktionen De seneste år har udviklingen inden for selvkørende transport taget fart. Der bliver talt om selvkørende lastbiler, personbiler, fly og færger. Men hvad kommer det til at betyde for fremtidens transport? Det spørgsmål er et af de centrale på en konferencen, som virksomheden Nohrcom arrangerer hos Audi på Turbinevej i Gladsaxe.Interesserede kan se mere om konferencen Autodrive 2019 her: