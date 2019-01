- Scania’s L-serielastbiler er lette at køre

Tirsdag 8. januar 2019 kl: 09:53

Af: Jesper Christensen Scania's L-modeller er bliver nu markedsført mere bredt - blandt andet til distributionskørsel. Den lave indstigningshøjde og lave førerhus gør modellerne attraktive.L-modellerne, som i øvrigt har fået en bæredygtighedspris i Italien i en udgave med gas-motor, er ikke længere blot en renovationsløsning. Her på transportnyhederne har vi haft lejlighed til at teste en Scania L280 med en fem-cylindret 9-liters Euro 6-motor med en effekt på 280 hk og et maksimalt drejningsmoment på 1.400 Nm mellem 1.000 - 1.350 omdr./min.

Man kravler ikke, men går ind i førerhuset i L-modellerne.











Adgangen til førerpladsen er let.











Derfor var det ret enkelt at finde sig til rette bag rattet i testens L 280. Ja, inden det, var det ret enkelt at gå ind i lastbilen. For man går reelt ind i den, som man går ind i et hus. Der er let indgang ind i førerhuset med knælefunktion, hvor brede trappetrin fører ind til førerpladsen. Og så er det vigtigt at huske at sætte sig ned, for der er direkte gennemgang over til den anden side, hvor højre dør med et ekstra vindue åbner for et godt udsyn og overblik over, hvad der sker uden for førerhuset.









Førerpladsen er kendt fra alle de andre Scania-modeller.























Ja, hvad så. Den største forskel på L-modellerne og de andre mere normale Scania’er er det ekstra frembyggede og lave førerhus. Det var også det første, vi skulle forholde os til. Det er lidt som at køre bybus, selv om man som chauffør i en L-model ikke sidder helt så langt fremme, som kollegerne, der kører med levende “gods”, som selv stiger af- og på ved læsse- og lossestederne.





Hvis man er blot en smule erfaren udi kunsten at føre et køretøj med en totalvægt på over 16 ton, bør det være ret enkelt at indstille sig på, at førerpladsen kommer lidt længere frem og dermed lidt tættere på eksempelvis vejskilte, når man skal svinge. Det er især i højresving, at man oplever, at vejskiltene pludseligt er lidt tættere på én, end hvis man var kørende i en mere normal lastbil. Men skiltene forsvinder hurtigt igen, for når man begynder at svinge til højre, er det nærmest som om førerpladsen bliver trukket samme vej.





Testruten tog udgangspunkt på Aldersrovej i Aarhus N, som vi også har brugt i andre test. Da der denne gang stod distributionsbiler på test-programmet havde vi lagt testruten om, så der var mere by- og landevejskørsel og betydeligt mindre motorvejskørsel.





Ruten gik fra Aldersrovej og ned til havnen i Aarhus, hvor vi ikke uventet kørte i kø sammen med en masse personbiler, fordi der lige var kommet en færge til byen med biler fra Sjælland. Derefter ud til Ringgaden og syd ud af byen mod Skanderborg. Turen gik gennem Skanderborg og så nordud mod Motorvej E45 til afkørslen, hvor man kan køre mod Hadsten. I Hadsten drejede vi mod øst, hvor vi i Ødum tog den gamle hovedvej mod Aarhus, hvor turen blev afsluttet med et lille smut til Sjette Frederiks Kro i Risskov, hvor bilen blev foreviget, inden vi efter omkring 100 kilometers kørsel afsluttede testen på Aldersrovej, hvor vi startede.





På turen rundt i Aarhus og Skanderborg var der rig lejlighed til at vurdere fordele og ulemper ved L-modellerne.





Fordelene

Det lavere førerhus giver i kombination med de store sideruder og den ekstra rude i døren ind mod vejsiden et ekstra godt udsyn over, hvad der sker omkring bilen. Det er især en fordel i tæt bytrafik - og kan dermed være med til at øge trafiksikkerheden.





Ulempen

Ulempen - hvis der reelt er en, og det ikke bare er smag og behag - er, at det lavere førerhus i nogle tilfælde kan begrænse udsynet hen over forankørende biler, der er lidt højere end en stor SUV.





Vores vurdering er, at fordelene langt overstiger den nævnte og eventuelle ulempe.





Om Scania L280 med 9-liters motor og fem cylindre og frembygget og ekstra lavt førerhus:

Testen bekræftede tidligere indtryk af, at Scania’s 9-liters motor er en arbejdshest, hvor motoreffekt og det maksimale drejningsmoment på 1,400 Nm mellem 1,000 og 1,350 r/min kan levere, hvad den skal. Men det mærkes også, at det område, hvor drejningsmomentet er højest, kun dækker et spænd på 350 omdr./minut. Testen viste også, at en motor med fem cylindre har en lidt hårdere gang, end en motor med eksempelvis seks cylindre.

























De ser lidt anderledes ud - Scania’s L-modeller. Men de er bygget over samme modul-system, som de øvrige Scania-modeller. Dermed ligger antallet af specialdele nede på et lavt niveau - mens tilgængeligheden til reservedele ligger på et højt niveau.et betyder også, at genkendeligheden mellem de forskellige modeller er intakt. For det er en fordel, at man, hvis man som chauffør skal skifte mellem flere forskellige lastbilmodeller, let kan finde lys-kontakten, knapperne til Hill Hold, differentialespærre og så videre -og egentlig kun skal “lede” efter de knapper, der hører til eventuelle special-funktioner på den enkelte lastbil.