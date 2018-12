Aarhus Kommune ændrer parkeringstaksterne i 2019

Januar: P-automaterne skifter til forudbetaling

Januar: Nye priser og tidsrum for parkering træder i kraft

Af: Redaktionen I stedet for den nuværende struktur, hvor den første time er billigere end de øvrige, bliver der indført en flad prisstruktur. Prisen afhænger dog fortsat af ugedag og tidspunkt på døgnet. Prisen vil variere fra 5-22 kroner.Samtidig bliver det billigere at parkere i offentlige p-anlæg og p-huse, hvor prisen vil variere fra 17 til 0 kroner. Meningen er, at det skal få flere til at søge mod disse p-pladser og skabe mere plads til beboere og håndværkere på gadeplan.Også betalingsformen ændrer sig, da det nuværende ind- og udtjekningssystemet bliver erstattet med forudbetaling, som mange vil genkende fra andre storbyer og private p-pladser.Skiltning og p-automater på de enkelte p-pladser vil gør opmærksom på ændringerne, men man skal være opmærksom på, at også tidsrummene for betalingsparkering ændrer sig. Det vil for eksempel ikke længere være gratis at parkere om søndagen før klokken 18 på gadeplan.Ændringerne på p-området sker i to etaper: