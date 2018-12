- EU stiller krav til lastbilers udledning af CO2

Fredag 21. december 2018 kl: 10:00

Af: Redaktionen EU’s klimaministre er blevet enige om, at lastbilers udledning af CO2 skal reduceres med 15 procent i 2025 og mindst 30 procent i 2030. Kravene skal bidrage til at nedbringe udledningerne af CO2 i hele Europa og sætte skub i udviklingen af klimavenlige køretøjer.

Indsatsen for mere ambitiøse krav fortsætter

Fakta om aftalen:

Aftalen indeholder et bindende reduktionsmål for CO2-udledning på 15 procent i 2025 sammenlignet med 1990 og mindst 30 procent i 2030. Det er første gang, at EU stiller CO2-krav til tunge køretøjer

Aftalen indeholder en incitamentsstruktur, der for perioden 2019 til 2025 skal give producenterne incitament til at producere flere nul- og lavemissionskøretøjer via en kreditmekanisme. Efter 2025 skal det vurderes, om mekanismen er passende set i forhold til den teknologiske udvikling

Næste skridt er forhandlingerne med EU-Parlamentet, hvor EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-Parlamentet skal nå til enighed om den endelige aftale

Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) peger på, at den danske regering gerne havde set et mere ambitiøst udspil, men at der er tale om et vigtigt første skridt. Det lykkedes Danmark at få et bindende mål for 2030 og ikke blot vejledende, som EU-Kommissionen havde foreslået. Dermed sendes der et klart signal til producenterne om, at der er behov for at påbegynde den langsigtede omstilling allerede nu.- CO2-udledningerne fra tunge køretøjer udgør i dag godt 6 procent at den samlede CO2-udledning i EU og uden reguleringen forventes tallet at stige. Det er første gang, at EU stiller krav til lastbilers CO2-udledning, så de nye lastbiler, der i fremtiden kører rundt på Europas veje, udleder mindre CO2, siger Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:- Derfor er der tale om et vigtigt første skridt - også selvom jeg skal være ærlig at sige, at jeg gerne havde set et mere ambitiøst resultat. Men det havde været værst for klimaet, hvis vi ikke havde nået en aftale i dag, da klimakravene så ville være faldet på gulvet, fordi en aftale ellers ikke vil kunne nås inden valget til EU-Parlamentet.Det lykkedes samtidig at styrke den incitamentsstruktur, der skal få producenterne at øge andelen af klimavenlige køretøjer (nul- og lavemissionskøretøjer). Den teknologiske udvikling er ikke kommet så langt på tunge køretøjer som for lette køretøjer, og derfor er der behov for at sætte skub i den teknologiske udvikling af tunge køretøjer.Derudover er i forslaget indbygget en revision i 2022, hvor der blandt andet skal gøres status over effekten af forslaget og tages stilling til reduktionsmålet i 2030 samt forslagets incitamenter til fremme af klimavenlige køretøjer. Det vil gøre det muligt at skrue op for ambitionsniveauet for både reduktionskravet i 2030 og for incitamentet til, at der produceres flere klimavenlige biler. En sådan dynamisk tilgang kan være særligt relevant for et område som tunge køretøjer, hvor den teknologiske udvikling er i gang, men ikke er så langt som for eksempel personbiler.Høje krav til producenterne vil være afgørende for at sætte gang i udviklingen af mere klimavenlige biler. Derfor har man fra dansk side arbejdet hårdt for et mere ambitiøst udspil. Konkret har Danmark arbejdet for, at kravene blev øget til mindst 20 procent i 2020 og mindst 35 procent.Det lykkedes ikke i denne omgang, men løbet er ifølge Lars Chr. Lilleholt ikke kørt. Næste skridt er, at den endelige aftale skal forhandles på plads med EU-Parlamentet. Her vil man fra dansk side fortsat arbejde for at øge ambitionsniveauet.- Nu går forhandlingerne med EU-Parlamentet i gang, og her skal der ikke være tvivl om, at vi fra dansk side vil gøre, hvad vi kan for at øge reduktionskravene til lastbiler, siger Lars Chr. Lilleholt.