Maskintraileren har udtræk og dobbelte hydrauliske ramper

Torsdag 20. december 2018 kl: 11:27

Af: Redaktionen Den fire-akslede maskintrailer er bygget op over et chassis med centralvange i opsvejst højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden. Over akslerne er der monteret en ståldørkplade, mens der mellem akslerne bagerst er en grav.







I bagenden er der monteret to dobbelte hydrauliske sideforskydelige ramper med hydrauliske ekstraramper og to hydrauliske støtteben.





Traileren er i hver side forsynet med galvaniserede sideforbredningsprofiler, så den kan komme op på 3.000 mm i bredden.





Udvendigt på hver kantskinne er der 10 kæpstokhuller og kraftige suringsringe.





Traileren er leveret med fire 11-tons aksler med tromlebremser. Tredie og fjerde aksel er medstyrende.





Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.













