- Danske Havne går med i indsatsen mod plastaffald i havene

Fredag 14. december 2018 kl: 10:29

Danske Havne deltog også i arrangementet, og dagen efter meldte brancheorganisationen sig ind.- Danmarks mange erhvervshavne spiller en vigtig rolle i håndteringen af det plastikaffald, der af forskellige årsager samles op ude i havene, og derfor er det selvfølgelig også naturligt for os at deltage i arbejdet med at blive endnu bedre til først og fremmest at få det fjernet og derefter at få det behandlet så forsvarligt og miljørigtigt som muligt, siger direktør i Danske Havne Tine Kirk Pedersen.Det var oprindeligt Maskinmestrenes Forening, der tog initiativ til at samle de mange relevante interessenter, og siden er mange andre gået om bord.- Samarbejdet her er lige i vores ånd, for vi har grøn omstilling og miljø i det hele taget højt på dagsordenen, og nu ser vi frem til aktivt at arbejde endnu mere og bredere sammen om at gøre Danmark bedre på området, siger direktør Tine Kirk Pedersen.Interesserede kan læse mere om Ocean Plastic Forum