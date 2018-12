Kinesisk busproducent leverer de første franskbyggede busser

Onsdag 12. december 2018 kl: 08:35

Af: Jesper Christensen De to busser skal efter planen sættes i drift i senere i december på en rute mellem Beauvais-Tillé lufthavnen og byens rådhus og togstation - og som en lejlighedsvis shuttlebus til en række hoteller.Busserne, der skal drives af den franske busoperatør, Transdev, skal køre op til 160 km dagligt og vil blive ladt op om natten i Corolis, hvor Transdev har et busdepot. Busserne kan køre en hel dag uden behov for yderligere opladning.BYD’s franske busfabrik ligger i Allonne i Beauvais-området. Det franske marked for el-busser og turistbusser er et af Europas største og en af grundene til, at BYD valgte at etablere en fabrik i Frankrig.BYD har på nuværende tidspunkt bekræftede ordre på over 600 el-busser i Europa. På verdensplan har BYD leveret over 35.000 elektriske busser, som samlet har kørt over 20 millioner kilometer.