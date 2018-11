Politikerne i Kolding vil ændre byens havn

Torsdag 15. november 2018 kl: 09:32

Analyser før beslutning

Aftalen betyder, at følgende initiativer sættes i værk:

Beskrive en fremtidsplan med udgangspunkt i de politiske intentioner for havnen

Redegørelse for dialog og samarbejde med virksomheder om længden af deres lejemål, herunder kortlægning af beskæftigelsesmulighederne for medarbejderne

Undersøge forlægning af vejføringen Østerbrogade/Toldbodgade, så området imellem inderhavn og Toldbodgade/Sdr. Havnegade området udviklingsmæssigt hænger sammen

Redegørelse for mulighederne for at udvikle industriområdet i Vamdrup som en ”tørhavn” med fokus på hvilke virksomheder og transportopgaver som kan have synergi med transport af gods på jernbane

Igangsætte et langsigtet og målrettet udviklingsarbejde, som et udviklingsselskab - eksempelvis i samarbejde med Realdania

Etablere en organisationsform, som sikrer samklang imellem havnedriften og den fremtidsplan der skal udarbejdes. Kolding Kommune, Kolding Havn samt havnens virksomheder skal repræsenteres i arbejdet

Af: Redaktionen De seks partier, der er repræsenteret i Kolding Byråd - S, R, SF, DF, V og EL A, B, F, O, V og Ø - har indgået en politisk aftale om fremtiden for Kolding Havns udvikling, og hvordan den bindes sammen med byen. Hvordan det så skal ske i virkelighedens verden skal beskrives nærmere i en fremtidsplan, hvor Kolding Havn og virksomhederne på haven inddrages i arbejdet.Baggrunden for den politiske enighed er, at de politiske partier i forbindelse med valget sidste år aftalte en række tilkendegivelser om, hvad de ønsker at gennemføre i denne byrådsperiode. Her blev varslet større strategiske oplæg og beslutninger om for eksempel inderhavnen og en overordnet 50 års-plan for Kolding Kommune.Byrådets partier ønsker at binde havn, fjord og natur sammen med bymidten i en udvikling, der både tilgodeser, at Kolding Havn kan drive virksomhed i en overgangsperiode på op til 25 år, og at der kan etableres byudvikling og natur.Kolding Havn fortsætter aktiviteterne på store dele af havnen. Det gælder arealerne øst for Bornholmer Pakhuset, vest for den nuværende Lystbådehavn Marina Nord samt vest for Alaska området (tidligere sedimentdepot). Lejekontrakter kan forlænges kortvarigt indtil udgangen af 2043 med henblik på at harmonisere med de omkringliggende grunde.Arealerne ved inderhavnen vest for Bornholmer Pakhuset indgår i byudvikling i tilknytning til byen, ligesom området ved den nuværende Marina Nord, når den er flyttet til Marina City.Arealerne på Alaska ses som rekreativt område og naturområde i sammenhæng med Marina City projektet.Exometric, der er markedsledende inden for potentialevurderinger for ejendomsprojekter og byudvikling, har analyseret, at der de næste tre år er behov for 1.800 boliger i Kolding. Derfor fortsætter arbejdet med Marina City, Design City og boliger ved åen, mens fremtidsplanen for havnen sættes i gang.Den politiske aftale betyder, at der skal redegøres nærmere for lejemålene, beskæftigelsesmulighederne, trafikken omkring havnen, ligesom flere dele skal undersøges nærmere.