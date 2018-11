Transport-messe danner rammer om logistikkonference

Onsdag 14. november 2018 kl: 12:43

Af: Redaktionen Konferencen, der har organisationen Danske Speditører som arrangør, finder sted torsdag 21. marts under Transport 2019. Konferencen, der byder på en række foredragsholdere samt et udstillingsområde, er primært målrettet virksomheder i speditionsbranchen.- Vi har haft flere forespørgsler på at inddrage logistiksektoren på transportmessen, og det giver god mening, for transport og logistik hænger ofte sammen. Det bliver ikke på bekostning af noget andet, men i stedet en opgradering og udvikling af messen, og vi ser frem til at skabe nogle gode rammer for Danske Speditører, siger Nikolaj Jørgensen, der er projektleder i MCH Messecenter Herning.En stor del af transportbranchen mødes i Herning, når der hvert andet år transportmesse. Derfor er der også god mening i, at Danske Speditører placerer deres konference under Transport 2019 i Messecenter Herning.- Vores mål er at skabe en konference med et højt fagligt niveau, som er skræddersyet til speditions- og logistikvirksomheder. Deltagerne skal føle, at de får noget med derfra, som de kan bruge i den daglige ledelse af deres virksomhed og i deres fremtidige strategi, siger Martin Aabak, der er administrerende direktør for Danske Speditører.





Blandt meget andet vil konferencen sætte fokus på innovation i danske speditionsvirksomheder, herunder digitalisering og hvilke muligheder, Internet of Things (IoT) og big data giver speditionsvirksomhederne. Konferencen tager ligeledes teknologibegrebet blockchain op og forholder sig til, hvorvidt det skaber muligheder for branchen, eller om det i højere grad er en trussel.







Flere nye udstillere

Logistikkonferencen skaber fundament for flere nye udstillere på messen, fordi messen i højere grad nu også henvender sig til lager- og logistikbranchen.







- Idet der nu kommer fokus på lager og logistik i kraft af Danske Speditørers konference, så bliver vi også interessante for en ny gruppe af besøgende og ikke mindst udstillere, og vi oplever lige nu stor interesse fra nye udstillere, som gerne vil udstille i området omkring konferencen, siger Lars Meedom, der er key account manager i MCH Messecenter Herning, og fortsætter:





- Rent praktisk bygger vi et konferencerum inde i hallen, så de besøgende i pauserne har nem adgang til udstillerne på logistikområdet, og dermed både kan deltage i konferencen og besøge relevante udstillere.







Salget af stande i udstillingsområdet er i gang, mens billetsalget til selve konferencen forventes at begynde i begyndelsen af december.





