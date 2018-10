EU’s ministre landede en aftale på et lavere niveau

Onsdag 10. oktober 2018 kl: 12:44

Af: Redaktionen EU’s klimaministre var tirsdag samlet i Luxembourg, hvor de blev enige om et udspil om CO2-krav til bilproducenterne i EU. Reduktionskravet landede på 35 procent i 2030 for biler og 30 procent for varebiler. Foruden et reduktionskrav indeholder aftalen også et incitament til producenterne om at producere flere grønne biler, som eksempelvis el- og hybridbiler. Med ministerrådets aftale tirsdag aften er det ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt ikke muligt at sikre tilstrækkeligt med klimavenlige biler på de europæiske veje til at leve op til EU’s langsigtede forpligtelser i Parisaftalen.- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er skuffet over det resultat, der blev opnået i går. Der skal noget mere til, hvis vi skal svare på det klimaet kræver, og som FN’s IPCC rapport mandag slog fast med syvtommersøm. Vi skal sende et meget tydeligt signal til bilindustrien om, at der for alvor skal sætte skub i den grønne omstilling af transportsektoren. For en grønnere bilpark er uhyre vigtig i kampen mod klimaforandringerne, siger Lars Chr. Lilleholt.Transportsektoren står for godt 20 procent af EU’s samlede CO2-udledninger. Udledninger, der forventes at stige, hvis ikke der stilles højere CO2-krav til bilproducenterne. Aftalen er derfor et centralt element i en grøn omstilling af transportsektoren.Ministerrådets udspil vil indgå i de kommende forhandlinger med EU-Parlamentet, som allerede starter onsdag. Torsdag i sidste uge vedtog EU-Parlamentet en aftale om at arbejde for 40 procent reduktion i CO2-udledningen fra biler i 2030 samt en skærpet incitamentsstruktur. Muligheden for at lande en mere ambitiøs aftale, er derfor stadig til stede.Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt understreger, at Danmark kæmpede for et mål på mindst 40 procent reduktion.- Vi har arbejdet benhårdt sammen med en række andre lande for at trække aftalen i en mere ambitiøs retning. Vi er der ikke endnu, men forhandlingerne er ikke slut. Jeg er glad for den ambitiøse aftale, som EU-Parlamentet landede på i sidste uge. Vi vil bruge de kommende forhandlinger til at trække forslaget i en mere ambitiøs retning, siger Lars Chr. Lilleholt.Næste skridt er de såkaldte triologforhandlinger, hvor repræsentanter fra EU-Kommissionen, Ministerådet og EU-Parlamentet skal nå til enighed om en endelig aftale.