Trafikselskab har set på alternative drivmidler

Torsdag 4. oktober 2018 kl: 11:32

Drivmidlets fremstilling

Miljøbelastning generelt, herunder emissioner af CO2, NOx, partikler og støj

Andre driftsaspekter som passagerkomfort samt energiforbrug til varme og aircondition i busserne

Nødvendige investeringer og forventet driftsøkonomi

Fleksibilitet for kunder og planlægning, forsyningssikkerhed (oppetider) og begrænsninger af køremønstre

Tilhørende rammebetingelser, herunder overordnet organisering samt udbuds- og ejerforhold i den offentlige bustrafik

Infrastruktur og tilgængelighed i forhold til lokalisering af tankanlæg (tom-kørsel)

Sundhedseffekter mv.

Modning af teknologier

Af: Redaktionen Rapporten omfatter følgende emner:Rapporten konkluderer, at biogas umiddelbart ser ud til at være det mest oplagte valg. Biodielsel - eksempelvis HVO - ligger også højt, mens hybrid-løsninger bliver vurderet mindre attraktive som en generel løsning. El-busser bliver også fremhævet som mulige løsninger i særlige områder.Det er værd at bemærke, at Sydtrafik som selskab dækker et stort område med mindre og mellemstore byer - og store områder, hvor befolkningen er mere spredt.Interesserede kan læse rapporten om drivmidler