Volvo Bussars nye turistbus i topklassen fik en bæredygtig pris i Hannover

Torsdag 20. september 2018 kl: 10:31

Af: Redaktionen Prisen Sustainable Bus Award 2019 Coach belønner ikke blot den miljømæssige side, men en hel række bæredygtighedsaspekter - eksempelvis sikkerhed, komfort, støjniveau, genindvinding og producentens generelle miljøtilgang."The launch of the new 9900 range represents a real turning point for Volvo. Modern design, improved Cx and new driving area, together with the well known Volvo Dynamic Steering, are just some of the main new features developed by the Swedish manufacturer", skriver juryen bag prisen i en udtalelse.

- At tage mod Sustainable Bus Award 2019 er väldigt hædrende. Valget af vinder viser, at juryen virkelig har set til helheden i sin bedømmelse, siger Ulf Magnusson, der er Europachef hos Volvo Bussar.





- Med en meget god brændstofeffektivitet, ledende sikkerhed og et højklasset miljø for både chauffør og passagerer giver Volvo 9900 vores kunder den bedst tænkbare forudsætning for en langvarig, bæredygtig og lønsom virksomhed, siger han videre.





Sikkerhed:

Safety Zone Management, Driver Alert System og et nyt kraftigere kollissionsværm forrest er nogle af sikkerhedsnyhederne i Volvo 9900



Arbejdsmiljø:

En nyindrettet integreret førerplads giver chaufføren bedre forudsætninger for at kunne arbejde effektivt og uforstyrret. Manøvreringen af Volvo 9900 understøttes og gøres lettere af Volvo Dynamic Steering og bussens lave tyngdepunkt som øger stabiliteten



Brændstof og C02:

En lav luftmodstand og en række vægtbesparende tiltag bidrager til en god brændstofeffektivitet og et lavere udslip af CO2. Ved at tilvælge eksempelvis Dynamic Chassis Lowering og Volvo I-See, der optimerer gearskiftene i forhold til topografien - om det går op eller ned ad bakke - kan brændstofforbrug og CO2-udslip yderligere begrænses,





Sustainable Bus Award blev indstiftet i 2016. Vinderne bliver udpeget af en jury med medlemmer fra busmedier i syv europæiske lande.









her:





Interesserede kan lære mere om Volvo 9900 i Magasinet Bus 6 - 2018, som frit kan hentes

