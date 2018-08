Lufthavnen på Djursland oplevede markant vækst i juli

Torsdag 2. august 2018 kl: 11:00

Af: Redaktionen Ifølge direktør Peter Høgsberg understreger tallene lufthavnens og områdets potentiale, idet de mange nye ruteåbninger har vist sig at være lig med mange nye passagerer.









- Det er fantastisk, at alt det hårde arbejde som medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen har lagt i lufthavnen, nu bærer frugt på denne meget konkrete måde. Og det bedste af det hele er i virkeligheden, at fremtiden ser endnu mere lys ud. I dag er der for eksempel præcis en måned til, at easyJet åbner sin første rute fra Jylland nogensinde, og den kommer alt andet lige til at bidrage endnu mere positivt til passagertallene, siger Peter Høgsberg.









Direktøren henviser i den forbindelse til, at Europas næststørste lavprisselskab easyJet pr. 1. september åbner en ny rute mellem Aarhus og Berlin.









Dykker man dybere ned i passagertallene for juli, viser det sig, at væksten er drevet af en enorm stigning i udenrigstrafikken på 80,65 procent sammenlignet med juli 2017. Ligeledes er indenrigstrafikken steget med 10,78 procent, mens chartertrafikken er faldet med 14,65 procent.









Væksten i udenrigstrafikken fra Aarhus Airport skyldes i vid udstrækning en lang række nye ruter fra SAS, som foruden indenrigsruten mellem Aarhus og København forbinder Østjylland med henholdsvis München, Stockholm, Oslo, Nice, Split, Malaga og Mallorca.









Peter Høgsberg peger i den forbindelse på, at både Mallorca, Split og Malaga er blandt de fem mest populære ruter fra Aarhus Airport i juli.







- SAS har tidligere primært fokuseret på erhvervstrafik fra Aarhus Airport, og derfor glæder det os stort, at SAS’ nye solskinsruter nu viser sig at være en stor succes. Det understeger betydningen af, at både SAS og Aarhus Airport har øget rutenettet markant, og det sætter ikke mindst en tyk streg under, at passagergrundlaget for de mange nye ruter er til stede, siger Peter Høgsberg.









Ruterne med mest trafik i Aarhus Airport var i juli henholdsvis London, Malaga, Gdansk, Split og Malaga. Det er også nyt i den forstand, at top fem i juli 2017 bestod af henholdsvis London, København, Prag, Malaga og Oslo.



