- Det vil gavne erhvervet

VOGNMANDSORGANISATION EFTER VAREBILLOV:

Onsdag 27. juni 2018 kl: 11:05

Både små og store virksomheder med varebiler ønsker selv ordnede forhold

Af: Jesper Christensen Ove Holm kan efter over 25 år i lastbilvognmændenes tjeneste se, hvordan krav om tilladelser og uddannelse i dag danner basis for, at vognmænd over hele landet kan drive en fornuftig forretning og tilbyde deres medarbejdere rimelige løn- og arbejdsforhold.Omvendt kan han konstatere eksempler på overlæssede varebiler, dumpingpriser, lave chaufførlønninger og lange arbejdsdage, hvor der ikke er timer nok til at holde så lange pauser, at chaufførerne kan få deres nattesøvn.Han vedgår, at danske lastbilvognmænd er under pres fra udenlandske konkurrenter, der tilbyder indenrigskørsel i Danmark til priser, der er baseret på lønniveauer fra Østeuropa, der ligger langt under niveauet i Danmark, så det er ikke blot gyldne dage uden udfordringer, selvom lastbilområdet er reguleret med krav om tilladelser, økonomisk grundlag og uddannelser.Ove Holm peger på, at DTL er blevet stærkt opfordret af virksomheder, der selv beskæftiger mange varebiler, i arbejdet med at få skabt ordnede forhold på varebilområdet, hvor der nu bliver stillet krav om tilladelser, til økonomi og uddannelse, når man udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler over 2.000 kg totalvægt.- Vi skal skabe basis for, at man kan drive en forretning med et stabilt økonomisk afkast, siger Ove Holm og peger på, at det ikke skal være et andenrangs erhverv at være varebilvognmand kendetegnet ved dårlige arbejdsfold, dårlig trafiksikkerhed og dårlig økonomi.- Hvis man fejler, kan det ødelægger rigtig meget, siger Ove Holm og nævner, at dårlig omtale kan udløse negativ omtale i medierne og påvirke ens virksomhed i negativ retning.



Han nævner også, at virksomheder, der tidligere har været i ilden på grund af dårlige forhold og manglende sikkerhed har ønsket at få styr på forholdene.





Modstandere vil have fælles EU-Regler

En af modstanderne af den nye lov om varebiler, der blev vedtaget af et flertal unden om VLAK-Regeringen, er Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som har argumenteret for at vente med at lovgive på området, til der kommer et udspil fra EU-Kommissionen. Kristian Pihl Lorentzen har også peget på, at dansk lovgivning vil betyde, at flere udenlandske varebiler fra nabolandene vil blive brugt til godskørsel for fremmedregning i Danmark.





- Hos DTL kan vi godt være enige med Kristian Pihl Lorentzen i, at der skal være fælles EU-regler, siger Ove Holm.





Han peger på, at EU for en halv snes år siden undersøgte området og konkluderede den gang, at varebiler var meget lidt brugt til grænseoverskridende transport, og at EU derfor ikke ville tage initiativ til fælles regler.





- Men konklusionen var også, at det ikke forhindrede de enkelte EU-lande i at indføre lovgivning på området, siger Ove Holm og fortsætter:



- Så man kan ikke bruge EU som skjul.





En rapport, som analysefirmaet Incentive udførte for Transport-, Bygnings-, og Bolig ministeriet dateret 1. juni 2017, viser, at en række lande omkring Danmark har reguleret området for godstransport med varebiler. I Sverige, Finland, Holland og Frankrig skal man have en tilladelse til godskørsel, mens der i Sverige, Tyskland, Finland, Holland og Frankrig er krav om, at man lever op til regler om køre- og hviletider. Det kan være i form af, at chaufføren fører en kørebog, hvor han registrerer sine køre- og hviletider.



Derudover er der i Finland, Tyskland, Holland og Frankrig krav om mindsteløn til chauffører i varebiler.













Ove Holm forklarer, at DTL tog fat på spørgsmålet og problemstillingen for at erhvervet kan blive dygtigere, når det gælder om at drive forretning:

økonomi

konkurrenceevne

effektivitet

øget trafiksikkerhed

Og det vil den nye lov om godstransport med varebiler ifølge Ove Holm og DTL hjælpe med.





Siden rapporten fra Incentive blev skrevet har den liberale regering i Finland afskaffet tilladelseskravet for varebiler.



Ud over reguleringerne i de nævnte lande er det også slået fast, at de eksisterende regler om cabotage-kørsel også omfatter godstransport med varebiler. Det betyder, at eksempelvis en varebilvognmand fra Polen ikke bare kan køre til Danmark og udføre godstransport for fremmed regning i uge- eller månedsvis, hvis han agter at følge lovgivningen.Ove Holm forklarer, at DTL tog fat på spørgsmålet og problemstillingen for at erhvervet kan blive dygtigere, når det gælder om at drive forretning:Og det vil den nye lov om godstransport med varebiler ifølge Ove Holm og DTL hjælpe med.Siden rapporten fra Incentive blev skrevet har den liberale regering i Finland afskaffet tilladelseskravet for varebiler.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.