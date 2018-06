Danske skibsregistre er fyldt med skibe

Bruttotonnage (BT) er et rumbaseret mål for et skibs lasteevne, som har været FN's søfartsorganisations (IMO) standardmål siden adoptering i 1969 og ratifikation i 1982

Den registrerede tonnage er tonnagen i et lands skibsregister

Opereret tonnage er et udtryk for den samlede tonnage, som en søtransportvirksomhed opererer - det vil sige driver kommercielt

Den opererede tonnage består af såvel ejet som lejet tonnage.

Den ejede tonnage kan være fordelt på flere landes skibsregistre

Med indflagning af skibene i de danske skibsregistre er der nu registreret en bruttotonnage på 20,5 millioner

Over 700 skibe er indregistreret i de danske skibsregistre

Af: Redaktionen Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er på bare én måned steget med en halv million bruttotonnage, og der er nu over 700 skibe i de danske registre.Når mange virksomheder vælger at lade Dannebrog veje over deres forretning, så giver det både øget økonomisk aktivitet, og Danmark får samtidig mere indflydelse på international søfartspolitik og regulering, som kan bruges til t fremme sikker og grøn kvalitetsskibsfart.