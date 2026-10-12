Vognmand tog tre fire-akslede i én ordre

Mandag 12. oktober 2026 kl: 10:27

Om de tre nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere, der er med og uden uden åbenbare sider:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Fjerde aksel er selvstyrende, mens første og fjerde afser er med løftefunktion

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er indvendigt beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

Bund fremstillet af 7 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000

2-delt oplukkelig venstre side

Bakkamera MXN80C med lukkeklap





De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Vognmand Torben Bøgh ApS i Gørding råder over ni lastbiler og beskæftiger ti fuldtidsansatte.

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