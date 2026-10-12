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Vognmand tog tre fire-akslede i én ordre

Mandag 12. oktober 2026 kl: 10:27
Af: Redaktionen

Vognmand tog tre fire-akslede i én ordre

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret tre fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere til Vognmand Torben Bøgh ApS, der har hjemsted i Gørding cirka midtvejs mellem Vejen og Esbjerg. Tiptrailerne rummer 61,5 kubikmeter i kasserne, der er forsynet medEco-Top rullepresenning

Om de tre nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere, der er med og uden uden åbenbare sider:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Fjerde aksel er selvstyrende, mens første og fjerde afser er med løftefunktion
 
Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og  2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er indvendigt beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
  • Bund fremstillet af 7 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
  • 2-delt oplukkelig venstre side
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap

 
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Vognmand Torben Bøgh ApS i Gørding råder over ni lastbiler og beskæftiger ti fuldtidsansatte. 



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