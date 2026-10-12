Vognmand tog tre fire-akslede i én ordre
Mandag 12. oktober 2026 kl: 10:27Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret tre fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere til Vognmand Torben Bøgh ApS, der har hjemsted i Gørding cirka midtvejs mellem Vejen og Esbjerg. Tiptrailerne rummer 61,5 kubikmeter i kasserne, der er forsynet medEco-Top rullepresenning
Om de tre nye fire-akslede Kel-Berg korn tip-trailere, der er med og uden uden åbenbare sider:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Fjerde aksel er selvstyrende, mens første og fjerde afser er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og forsmæk er indvendigt beklædt med 10 mm kunststofplader i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- Bund fremstillet af 7 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste tre meter er i styrke HD1000
- 2-delt oplukkelig venstre side
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Vognmand Torben Bøgh ApS i Gørding råder over ni lastbiler og beskæftiger ti fuldtidsansatte.
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