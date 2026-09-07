Chauffører indsamlede 125.000 kroner og overrakte pengene til børne- og ungehospital

Mandag 7. september 2026 kl: 10:50

Chaufførerne kom kørende til sygehuset i deres lastbiler, hvor de blev budt velkommen af de glade modtagere.









Ørbæk Marked var med p dagen og skriver på sin facebook-profil:









"Det er en fantastisk følelse at se, hvordan det engagement og den indsats, der bliver lagt i forbindelse med Ørbæk Marked, ender med at gøre en konkret forskel.





125.000 kroner . det er godt gået!





En stor tak til De skøre chauffør for jeres kæmpe engagement og for endnu en gang at gøre Ørbæk Marked til en del af noget, der rækker langt ud over selve markedsdagene.





Vi er både glade og stolte over vores samarbejde!"

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