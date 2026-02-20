Vind fra syd blæser havis nordpå

Fredag 20. februar 2026 kl: 11:24

Længere sydpå vil langs Jyllands østkyst vil havisen ifølge Statens Ismeldetjeneste vokse og strække sig ind i Lillebælt. Tykkelsen vil nå op på omkring 0,1 meter. Syd for Lillebælt vil der også være isdækket. Sydøst for Als, i den vestlige del af Østersøen, vil farvandet være isfrit, men længere mod øst vil der dannes havis, som dækker Ærø, Langeland, Lolland op til Gedser ved Falster. Havisen sydøst for Gedser kan strække sig ned til den tyske kyst.









Sydlig vind kan presse den op på den danske sydkyst. Havisen vil sandsynligvis være mindre end 0,1 meter tyk. Øst for Langeland, og i Storebælt, vil havisen vokse op til 0,1-0,2 meter tyk. Fra fredag morgen vil sydlige vinde sandsynligvis bryde isen op i dette område, men der kan være en risiko længere nordpå.









Havisen i Smålandsfarvandet vil vokse og strække sig østpå til nord for Møn og langs den sjællandske kystlinje op til Amager. Der er en lille risiko for is i Sundet nær Drogden i en kort periode tidligt fredag morgen. I den sydøstlige del af Sundet vil isen vokse op til 0,3 meter









Der vil også dannes noget havis nær Anholt. Der vil også dannes is på op til 0,1 meter i det sydlige Kattegat, nær Hesselø og nord for Øresund. Også her vil kraftig vind tiltage tidlig fredag og presse isen nordpå









For Tyske Bugt vil isen langs den jyske vestkyst forblive uændret. Således er der havisen fra den tyske grænse op til cirka lige nord for Esbjerg









På grund af de stigende temperaturer forventer Statens Ismeldetjeneste, at der ikke dannes nyis, men havisen vil forblive i de fleste områder. Det forventes, at Øresund, det vestlige Kattegat og de centrale dele af Skagerrak vil være isfri, mens der fortsat vil være havis i Smålandsfarvandet, Lillebælt og Aarhus bugt, sydøst for Læsø og langs den jyske vestkyst i Tyske Bugt









Ismelding for de danske farvande fredag 19. februar:





Jyllands Vestkyst:

Isfrit

Limfjorden:

Thyborøn havn, åbent vand, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Lemvig havn Lem Vig, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Oddesund, spredt drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Nykøbing Mors havnen, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Skive havn fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Skive fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Løgstør farvandet mod vest, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Aggersund, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør farvandet mod øst, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Aalborg ud for byen, spredt drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Jyllands Østkyst:

Frederikshavn farvandet mod syd, isfrit. Skibsfart uhindret

Frederikshavn farvandet mod øst, åben vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret

Frederikshavn havn, åben vand, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Sæby havn, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Hadsund fjorden, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Alsodde, indsejling til Mariager fjord, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Ebeltoft Vig, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Hjarnø, adgang til Horsens fjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Åbenrå havn og fjord, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, få isflager. Skibsfart uhindret

Sønderborg farvandet mod syd, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Egernsund sundet, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Fyn:

Middelfart havn, tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Middelfart bæltet, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Bogense havn, fastis med drivis udenfor, mellem 10 og 15 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Lundeborg farvandet udfor, meget tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, jævn is. Skibsfart uhindret

Fåborg havn, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Fåborg fjord, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Sjælland:

Kongsøre adgang til Holbæk Fjord, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Kyndbyværket mod nord, spredt drivis, mindre en 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret

Kyndbyværket havn, fastis, mindre end 5 cm tyk, jævn is. Skibsfart uhindret

Frederikssund mod nord, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Frederikssund havnen, fast is med driv id udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, kompact kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Præstø havn og indsejling, fast is, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Storstrømmen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Karrebæksminde havnen, is frit

Karrebæksminde, løbet til Næstved, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Agersøsund, åbent vand, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Korsør havnen, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret

Kalundborg havn og fjord indenfor Gisseløre, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Kalundborg inderfjord, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Bornholm:

Isfrit

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.