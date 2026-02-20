Vind fra syd blæser havis nordpå
Fra fredag vil vind fra syd hæmme den forventede isudbredelse. Farvandet langs Jyllands nordvestkyst vil forblive isfrit, men der vil være is i de andre deler af Skagerrak. De sydlige vinde vil også transportere havis mod den norske sydkyst. Statens Ismeldetjeneste vurderer, at havisen i det østlige Kattegat vil vokse og strække sig længere vestpå. Her vil istykkelsen være mindre end 10 cm. Havisen omkring Læsø vil være tykkere, op til 0,25 cm, men tyndere øst for Læsø. Havisen i Århus bugt vil fortsat være 20 til 30 centimeter tyk
Længere sydpå vil langs Jyllands østkyst vil havisen ifølge Statens Ismeldetjeneste vokse og strække sig ind i Lillebælt. Tykkelsen vil nå op på omkring 0,1 meter. Syd for Lillebælt vil der også være isdækket. Sydøst for Als, i den vestlige del af Østersøen, vil farvandet være isfrit, men længere mod øst vil der dannes havis, som dækker Ærø, Langeland, Lolland op til Gedser ved Falster. Havisen sydøst for Gedser kan strække sig ned til den tyske kyst.
Sydlig vind kan presse den op på den danske sydkyst. Havisen vil sandsynligvis være mindre end 0,1 meter tyk. Øst for Langeland, og i Storebælt, vil havisen vokse op til 0,1-0,2 meter tyk. Fra fredag morgen vil sydlige vinde sandsynligvis bryde isen op i dette område, men der kan være en risiko længere nordpå.
Havisen i Smålandsfarvandet vil vokse og strække sig østpå til nord for Møn og langs den sjællandske kystlinje op til Amager. Der er en lille risiko for is i Sundet nær Drogden i en kort periode tidligt fredag morgen. I den sydøstlige del af Sundet vil isen vokse op til 0,3 meter
Der vil også dannes noget havis nær Anholt. Der vil også dannes is på op til 0,1 meter i det sydlige Kattegat, nær Hesselø og nord for Øresund. Også her vil kraftig vind tiltage tidlig fredag og presse isen nordpå
For Tyske Bugt vil isen langs den jyske vestkyst forblive uændret. Således er der havisen fra den tyske grænse op til cirka lige nord for Esbjerg
På grund af de stigende temperaturer forventer Statens Ismeldetjeneste, at der ikke dannes nyis, men havisen vil forblive i de fleste områder. Det forventes, at Øresund, det vestlige Kattegat og de centrale dele af Skagerrak vil være isfri, mens der fortsat vil være havis i Smålandsfarvandet, Lillebælt og Aarhus bugt, sydøst for Læsø og langs den jyske vestkyst i Tyske Bugt
Ismelding for de danske farvande fredag 19. februar:
Jyllands Vestkyst:
- Isfrit
Limfjorden:
- Thyborøn havn, åbent vand, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Lemvig havn Lem Vig, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Oddesund, spredt drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Nykøbing Mors havnen, fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Skive havn fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Skive fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Løgstør farvandet mod vest, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Aggersund, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Løgstør farvandet mod øst, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Aalborg ud for byen, spredt drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
Jyllands Østkyst:
- Frederikshavn farvandet mod syd, isfrit. Skibsfart uhindret
- Frederikshavn farvandet mod øst, åben vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret
- Frederikshavn havn, åben vand, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Sæby havn, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Hadsund fjorden, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Alsodde, indsejling til Mariager fjord, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, mellemstore isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Ebeltoft Vig, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Hjarnø, adgang til Horsens fjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Vejle havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Åbenrå havn og fjord, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, få isflager. Skibsfart uhindret
- Sønderborg farvandet mod syd, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Egernsund sundet, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Fyn:
- Middelfart havn, tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Middelfart bæltet, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Bogense havn, fastis med drivis udenfor, mellem 10 og 15 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Lundeborg farvandet udfor, meget tæt drivis, mindre end 5 cm tyk, jævn is. Skibsfart uhindret
- Fåborg havn, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Fåborg fjord, åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Sjælland:
- Kongsøre adgang til Holbæk Fjord, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Kyndbyværket mod nord, spredt drivis, mindre en 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret
- Kyndbyværket havn, fastis, mindre end 5 cm tyk, jævn is. Skibsfart uhindret
- Frederikssund mod nord, åbent vand, is mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Frederikssund havnen, fast is med driv id udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, kompact kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Præstø havn og indsejling, fast is, mellem 15 og 30 cm tyk, overlappende is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Storstrømmen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Karrebæksminde havnen, is frit
- Karrebæksminde, løbet til Næstved, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Agersøsund, åbent vand, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Korsør havnen, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret
- Kalundborg havn og fjord indenfor Gisseløre, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Kalundborg inderfjord, spredt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Bornholm:
- Isfrit
