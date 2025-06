Bornholms taxier får hjælp fra 31 sjællandske under årets folkemøde

Onsdag 11. juni 2025 kl: 11:57

Af: Redaktionen

Dantaxi er det eneste taxiselskab, der betjener Bornholm året rundt. Under Folkemødet forventes det, at et stort antal taxier fra andre taxiselskaber ligeledes vil tage turen over Østersøen.









- Vores forberedelser til Folkemødet startede allerede i juli sidste år, hvor vi bookede indkvartering til vores tilrejsende chauffører. Som det eneste selskab, der kører på Bornholm hele året, har vi den lokale ekspertise - en viden, som vores chauffører overfra også er undervist i. I år har vi desuden oprustet både digitalt og med ekstra personale i vores callcenter, siger Vibeke Wolfsberg, der ikke er bekymret over konkurrencen fra andre taxioperatører.









Vibeke Wolfsberg peger på, at selvom antallet af taxier på Bornholm er det største i Folkemødets historie, kan der stadig opstå flaskehalsproblemer i bestemte tidsrum.









- Vores erfaring fra tidligere år viser, at der på trods af de mange ekstra vogne alligevel kan opstå ventetid ved flyankomster samt ved færgeankomst og -afgang, siger hun.









De mange hjælpende taxier vender søndag tilbage til hverdagen på Sjælland.

