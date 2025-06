Mand fra Lolland manglede mønt til taxi i Maribo

Onsdag 11. juni 2025 kl: 11:10

Af: Redaktionen

Kunden - en 39-årig mand fra Lolland - havde under diskussionen om betalingen truet chaufføren med, at han ville slå ham ihjel. Den 39-årige blev anholdt og sigtet for bedrageri og for trusler. Politiet tog ham med til afhøring på politistationen i Nykøbing, inden han blev løsladt senere lørdag aften.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.