Tre mænd blev bestjålet i pirattaxier

Mandag 17. marts 2025 kl: 21:20

Af: Redaktionen

Søndagens første anmeldelse kom fra en 54-årig mand, som oplyste, at hans telefon var blevet stjålet fra hans jakkelomme af chaufføren i en pirattaxi, som han havde taget fra Park Allé i Aarhus søndag omkring klokken 01.00.









Næste anmeldelse kom fra en 24-årig mand, der forklarede, at han lørdag morgen blevet tilbudt et lift hjem fra byen i Aarhus af en ukendt mand, som den 24-årige troede var en taxi-chauffør. På bagsædet sad to andre mænd. Da bilen holdt foran den 24-åriges adresse, blev han tilbudt en joint, som han takkede nej til. I stedet røg chaufføren selv en joint. Efterfølgende kunne den 24-årige konstatere, at hans mobil og hævekort var blevet stjålet, og at der var blevet hævet penge på hans konto.









Den tredie anmeldelse kom fra en 27-årig mand, der også havde været i byen i Aarhus, hvor han lørdag morgen angiveligt blev antastet af en mand i en bil, som den 27-årige troede var en taxi. Da betalingen ikke kunne gå igennem, havde føreren af bilen sagt, at de skulle ryge en joint sammen for at være kvit. Efterfølgende opdagede den 27-årige, at han manglede sin telefon og to hævekort, og at der var blevet hævet penge fra hans kort.









Østjyllands Politi opfordrer til, at man ikke lader sig lokke af billige lift fra pirattaxier, da der er risiko for at blive snydt eller bestjålet.

