Tirsdag 11. februar 2025 kl: 12:45

Rådet for Sikker Trafik og SOS International giver følgende råd:

Spænd altid sikkerhedsselen i en turist- eller fjernbus

Hvis man er flere sammen, så er det en god idé, at man sikrer sig, at alle er spændt fast, før bussen kører

Hvis man ser, at nogen i bussen ikke har spændt selen, så bed buschaufføren om at huske alle på at spænde sikkerhedsselen

I 2020 undersøgte Rådet for Sikker Trafik, hvor mange der spænder selen, når de kører i turist- eller fjernbusser i Danmark. Fire ud af ti svarede, at de altid spændte selen

I 2023 påviste Avisen Danmark, at mange buspassagerer ikke bruger sele i turist- og fjernbusser

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan man se reglerne for, hvem der har ansvar for, at passagerne har sele på, hvad bøden er for ikke at bruge sele

Af: Redaktionen Det er risikabelt at lade være med at spænde selen. Det gælder uanset, om det er i en personbil, i en lastbiler - eller i en bus. For hvis bilen eller bussen bremser hårdt op, kolliderer med andre eller vælter, så sikrer selen, at man bliver siddende i sædet og ikke bliver kastet rundt i kabinen og skader sig selv eller andre.Hvor de fleste husker at spænde selen i bilen, glemmer mange ifølge Rådet for Sikker Trafik og SOS International at spænde den, når de køre med eksempelvis turistbusser.- Vi har tidligere set alvorlige busulykker med feriegæster, hvor selen kunne have begrænset skaderne. Fysikkens love holder ikke ferie, hvis ulykken er ude. Derfor er det ikke nok at huske pas og penge på ferien - selen skal også huskes, uanset om man rejser i bil, fly eller bus, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.Hos både Rådet for Sikker Trafik peger man på, at selv om bussen er et meget sikkert transportmiddel, der sjældent kører galt, er det vigtigt, at man spænder sikkerhedsselen.Turistbusser og langdistancebusser kører ofte med høje hastigheder, og der sker stort set hvert år trafikulykker med eksempelvis turist- eller skibusser på vej til eller fra feriedestinationer.Hos SOS International, der tager sig af at hjælpe tilskadekomne skandinaver på ferie i udlandet, opfordrer de også til, at man husker at spænde selen i busserne, når man kører til og fra ferie.- Vi har jævnligt sager med rejsende, der er kommet til skade i turistbusser. Heldigvis er det ikke altid lige alvorligt, men vi ser desværre også meget alvorlige ulykker. For at være godt sikret, også forsikringsmæssigt, opfordrer vi derfor til, at man husker at spænde sikkerhedsselen i turistbussen. Det gælder også, selvom man er sted med en rejsearrangør, hvor man regner med, at der er styr på det hele, siger divisionsdirektør for Travelcare hos SOS International, Karin Tranberg.