Modelbane på Hovedbanegården kørte 55.884 kroner ind

Mandag 23. december 2024 kl: 10:10

Om Gadens Stemmer:

Gadens Stemmer er en NGO, som tilbyder guidede byvandringer i København, Odense, Aalborg, Vejle og Esbjerg

Guiderne på byvandringerne er borgere, der selv har levet et udsat liv, og byvandringerne har fokus på personlige fortællinger fra et liv med hjemløshed, stofmisbrug, anbringelser, sexsalg, psykisk sårbarhed eller kriminalitet

Gadens Stemmer arbejder for øget livskvalitet gennem mødet mellem mennesker og at bringe den enkelte guide tættere på selvforsørgelse

Gadens Stemmers kunder er blandt andre folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, kommuner og virksomheder

Om modeljernbanen på Københavns Hovedbanegård:

Modeljernbanen på Københavns Hovedbanegård har eksisteret siden 1967, og er opført i skala 1:87. Det er dansk- og tyskbyggede tog fra Heljan, Hobbytrade, Roco og Brawa, som kører på banen

Modellen er inspireret af landskabet på Sydsjælland. Den rummer både en miniaturemodel af Næstveds karakteristiske stationsbygning og en tro kopi af broen over Vrangstrup Å

Det koster 5 kroner at prøve modeljernbanen, og betalingen sker med betalingskort

Modeltogbanen tilhører Jernbanemuseet i Odense, og den drives og vedligeholdes af DSB Stationsservice

Af: Redaktionen Modeltogene på modelbanen på Københavns Hovedbanegård har kørt siden 1967 - og dermed kørt bidrag ind ti velgørende formål. I år har DSB valgt af donere overskuddet på 55.884 kroner til organisationen Gadens Stemmer. Beløbet, der blev overrakt af DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, skal hjælpe med at støtte organisationens arbejde for udsatte borgere i Danmark.- Vi har valgt at støtte organisationen Gadens Stemmer for arbejdet med at hjælpe socialt udsatte borgere. Vi møder mange hjemløse på vores stationer, og vi håber, at denne donation kan hjælpe nogle af disse borgere til en mere meningsfuld tilværelse, siger Flemming Jensen.Organisationen Gadens Stemmer tilbyder byvandringer i København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Vejle. Guiderne er borgere, der selv har levet et liv på gaden. Det er derfor deres perspektiv, man oplever byen ud fra, og hører deres beretninger om, hvordan det er at leve et udsat liv.Virksomhedsleder i Gadens Stemmer, Vickie Bak Laursen, er glad for donationen, og hun er overbevist om, at den vil gøre en forskel.- Vi er meget taknemmelige for denne generøse donation fra DSB. Midlerne får en stor betydning for vores arbejde med at sikre vigtige arbejdspladser til mennesker i udsatte positioner. Det er fantastisk at se, hvordan lokale initiativer kan skabe positive forandringer i samfundet, sige rhun.Der er modelbaner på stationerne i Aalborg, Aarhus og København.