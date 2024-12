Letbanestation i Odense får ny fjernbusforbindelse til København

Torsdag 12. december 2024 kl: 15:24

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Pendulfart.dk vil til at begynde med have to-fire daglige afgange i begge retninger mellem Aarhus og København. Prisen for en tur mellem Odense og København er ifølge selskabets web-side 99 kroner - og 169 kroner for en billet mellem Aarhus og København.Pendulfart.dk markedsfører sig i øjeblikket med et tilbud om, at man kan rejse gratis med selskabet om mandagen.I øjeblikket har fjernbusselskabet FlixBus et stort antal daglige afgange fra Parkering Odense Syd i retning mod Jylland og Sjælland/København.Tidligere har standsede fjernbusselskaberne Kombardo Expressen og Fleet ved Parkering Odense Syd. Fleet lukkede ned i juni, mens Kombardo Expressen for længe siden har opgivet at køre via Fyn og i dag alene kører via Molslinjen, der er medejer af selskabet.