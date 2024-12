Nyt samarbejde skal fremme bæredygtig luftfart

Tirsdag 3. december 2024 kl: 11:28

Af: Redaktionen Samarbejdet drejer sig om dansk produktion af bæredygtigt flybrændstof (eSAF) med placering lokalt i Aalborg under navnet Fjord PtX.

- For Aalborg Lufthavn er dette samarbejde en nøgle til at opfylde vores ambitiøse bæredygtighedsmål. Aalborg er det ideelle sted for Fjord PtX, da området har de nødvendige ressourcer til at drive bæredygtig udvikling, siger Niels Hemmingsen, der er direktør i Aalborg Lufthavn.





