Rejser over Øresund bliver enklere

Torsdag 21. november 2024 kl: 13:09

Af: Redaktionen De nye enkeltbilletter får en gyldighedstid på to, tre, fire eller fem timer afhængig af rejsens længde - jo længere rejse, jo længere gyldighedstid.Hos Öresundståget forklarer man, at det betyder, at man kan rejse frem og tilbage på samme billet, så meget man har lyst til, inden for gyldighedstiden.Gyldighedstiden står på ens billet. Køber man billetten via en app, kan man se gyldighedestiden, inden man betaler - billettens gyldighedstid begynder, når man har aktiveret sin billet.