Buschauffør fik livsvigtig hjælp af forbipasserende

Mandag 16. september 2024 kl: 10:24

Af: Redaktionen

Nordsjællands Politi beskriver i forbindelse med hædringen af de to mennesker, der ydede den livsvigtige hjælp fredag 12. april, at Nordsjællands Politi havde modtaget et alarmopkald om, at en bus med fire passagerer var væltet på Frederikssundsvej i Egedal. De fire passagerer i bussen var selv kommet ud ved at knuse en rude med en bushammer, men buschaufføren befandt sig fortsat i bussen og var i kritisk tilstand.









En 49-årige mand og en 28-årige kvinde kom kørende forbi i hver deres bil, da de blev opmærksomme på den væltede bus. Den 49-årige mand parkerede sin bil for at komme buschaufføren til undsætning. Han kravlede ind gennem en af de knuste ruder og påbegyndte hjerte- og lungeredning. Den 28-årige kvinde kom til, og i samarbejde ydede de livsreddende førstehjælp, indtil brandvæsenet ankom og fik chaufføren ud bussen.









Buschaufføren blev kørt med ambulance til Rigshospitalet og har det godt i dag.









Nordsjællands Politi betegner de to menneskers handling som resolut og modig.





