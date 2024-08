Københavnsk taxiselskab indgår partnerskab med amerikanske Uber

Fredag 16. august 2024 kl: 13:26

"Vi er stolte af at kunne bringe Uber til Danmark i samarbejde med Drivr.

Driver og Uber har indgået et strategisk partnerskab, der gør DRIVR’s førsteklasses taxaservice tilgængelig for brugere af Uber-appen. Fra begyndelsen af 2025 vil brugere af Uber-appen kunne booke en taxatur direkte med Driver".



Vi sikrer ordnede forhold for chauffører og vognmænd

Chauffører og vognmænd gennemgår grundig uddannelse

Taxierne er forsikrede og lever op til alle sikkerhedskrav

Vi sørger for korrekt og rettidig rapportering til myndighederne

Om Drivr Danmark A/S:

Drivr Danmark A/S blev etableret 31. oktober 2017

Drivr Danmark A/S 100 procent er ejet af Drivr HQ ApS, der igen er ejet af 70 procent af Shaiwandi Holding ApS, der igen er ejet af Haydar Jabbar Shaiwandi. 30 procent af selskabet er ejet af Nobert WDP Holding APS, der er ejet af Gecse Norbert Zsolt, der er bosiddende i Ungarn (Kilde: CVR-registeret)

I det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 31. december 2023 kom selskabet ud med et resultat på minus 1.600.000 kroner, egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang på minus 517.000 kroner, mens balancen var på 7.450.000 kroner

Af: Redaktionen Taxi-selskabet Drivr Danmark A/S, der blev etableret i efteråret 2017 og de seneste par år har kørt med underskud, oplyser fredag, at selskabet har indgået et partnerskab med amerikanske Uber, der i 2017 trak sig fra Danmark på grund af vanskeligheder med at leve op til lovgivningen om taxi-kørsel.Sådan står der på Drivr's webside fredag.Drivr Danmark A/S vil gennem partnerskabet med Uber give taxi-kunder mulighed for at kombinere Uber's app med Drivr's taxiservices, som har drevet kørselskontor under gældende regler i København siden 2017.Drivr Danmark fremhæver, at partnerskabet betyder, at taxikunderne får Uber's innovative teknologi og Drivr's lokale ekspertise. Samarbejdet betyder, at danske og udenlandske Uber-kunder vil opleve samme Uber-service i København, som som kender fra brugen af Uber i andre lande.Drivr Danmark fremhæver, at selskabets partnerskab med Uber fuldt ud overholder alle danske regler og love. Drivr Danmark har inviteret Uber til landet med det klare formål, at de skal operere i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.Drivr Dannark peger på, at selskabet siden 2017 har leveret taxiservice i Danmark og fortsat vil sikre, at alle tjenester er i tråd med de højeste standarder for sikkerhed og lovmæssig overholdelse.