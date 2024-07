Aldersgrænse for international buskørsel falder til 21 år

Af: Redaktionen Persontransportbranchen har i lang tid arbejdet for at få flere unge ind i branchen, og derfor byder man det nye alderskrav velkommen. Det forventes at tiltrække flere unge til erhvervet, hvilket kan hjælpe med at reducere manglen på chauffører.- Vi ved, at muligheden for at køre bus internationalt tiltrækker mange unge aspirerende chauffører. Det nuværende alderskrav har stået i vejen, og vi har derfor længe presset på hos politikerne for at få nedsat aldersgrænsen. Det er vi glade for, at politikere og myndigheder har lyttet til, siger Alexander Höilund, der er erhvervspolitisk konsulent hos DPT.- Har man lyst til at blive buschauffør, fordi man vil køre bus internationalt, er det et stort plus, at man ikke længere skal vente til, man er 23 år. Derfor forventer vi, at sænkelsen af alderskravet vil have en positiv virkning på antallet af unge, der ønsker at blive buschauffør. Det vil gøre det nemmere for vores medlemmer at finde de nødvendige chauffører, og det er et rigtig godt skridt for at reducere chaufførmanglen i branchen, siger han videre.Nedsættelsen af alderskravet til international buskørsel kommer nogle få måneder efter offentliggørelsen af en større undersøgelse af ulykkesstatistikken blandt forskellige buschaufføraldersgrupper i en række EU-lande. Undersøgelsen afviser myten om, at unge professionelle chauffører er farligere i trafikken, idet unge buschauffører ifølge statistikken har mindre sandsynlighed for at være ansvarlige for trafikuheld end deres ældre kollegaer.DPT har som led i dialogen med myndighederne fremlagt resultaterne af denne undersøgelse.- Vi har gennem flere år haft en rigtig god dialog med Færdselsstyrelsen og Transportministeriet, når det kommer til at gøre busbranchen mere attraktiv for de unge. Det har også været tilfældet under arbejdet med at nedsætte aldersgrænsen for international buskørsel. Det samarbejde håber vi nu på kan fortsætte, så vi kan få fjernet alle de barrierer, der er for at få flere unge ind i branchen, siger Alexander Höilund.Interesserede kan finde mere information om de nye regler