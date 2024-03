Refusion af flybilletter kunne ske via passagerernes rejseagent

HØJESTERET:

Onsdag 27. marts 2024 kl: 10:19

A og B havde købt flybilletter hos en rejseagent (en online billetformidler), som herefter havde købt flybilletterne hos flyselskabet Ryanair. Da flyrejsen blev aflyst, skrev flyselskabet en mail til B om, at han kunne benytte et link i mailen og indtaste oplysninger om bookingen, hvis han ønskede refusion af billetprisen. Refusionen ville i så fald ske via den betalingsform, der var brugt ved den oprindelige bestilling.



B benyttede sig af refusionslinket, og umiddelbart efter modtog B et autogenereret svar fra flyselskabet, hvoraf det blandt andet fremgik, at refusionsbeløbet var blevet udbetalt via den betalingsform, der var brugt ved den oprindelige bestilling. Hvis kunden havde anvendt en rejseagent, skulle kunden anmode om at modtage refusionsbeløbet fra denne, såfremt det anvendte betalingskort ikke var kundens eget. B anmodede herefter rejseagenten om at få overført refusionsbeløbet. Rejseagenten svarede, at beløbet ikke var modtaget fra flyselskabet. Passagererne anlagde herefter sag mod flyselskabet.



Det var ubestridt, at A og B ikke havde modtaget refusionsbeløbet fra hverken flyselskabet eller rejseagenten. Byretten og landsretten havde fundet det godtgjort, at flyselskabet havde overført refusionsbeløbet til rejseagenten, og Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte denne bevisvurdering.



Spørgsmålet var herefter, om flyselskabet havde været berettiget til at udbetale refusionsbeløbet via rejseagenten. Ud fra en vurdering af forløbet fandt Højesteret, at B havde accepteret, at refusionsbeløbet ville blive udbetalt til rejseagenten. Flyselskabet kunne derfor betale til rejseagenten med frigørende virkning.

Af: Redaktionen Højesteret skriver efter dommen:Højesteret stadfæstede herefter byrettens dom, således at flyselskabet blev frifundet.Interesserede kan læse Byrettens og Landsrettens afgørelser samt Højesterets dom her: