Organisation for asfaltindustrien får direktør fra havne- og shippingområdet

Torsdag 1. februar 2024 kl: 10:01

Af: Redaktionen Jakob Svane er 46 år og kommer fra DI, hvor han er sekretariatschef for Danske Shipping- og Havnevirksomheder.- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Asfaltindustrien, som er en branche, vi alle er dybt afhængige af hver dag. Jeg har et godt indtryk af foreningen og ser frem til at repræsentere og udvikle den i fællesskab med virksomheder og medarbejdere, siger kommende direktør Jakob Svane.