- Dansk og svensk statsstøtte til rekapitalisering af SAS har fået ny EU-godkendelse

Betingelserne vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang: Foranstaltningen overstiger ikke det minimum, der er nødvendigt for at sikre SAS' levedygtighed, og går ikke ud over genoprettelsen af selskabets kapitalposition. Ved vurderingen af rekapitaliseringsforanstaltningens proportionalitet tog Kommissionen også hensyn til de øvrige statsstøtteforanstaltninger til fordel for virksomheden i forbindelse med coronavirusudbruddet

Betingelserne for staternes investering i selskabets kapital, deres afkast, samt staternes incitamenter til at afhænde selskabets kapital: Danmark og Sverige vil modtage et passende afkast af investeringen, og staterne forpligter sig til at indføre en trinvis mekanisme for at tilskynde SAS til at indløse statens egenkapitalinvesteringer og de nye hybride statsgældsbeviser, der er opnået som følge af rekapitaliseringen. Danmark og Sverige har fremlagt en forretningsplan udarbejdet af SAS om indfrielse af rekapitaliseringsinstrumenterne senest i skatteåret 2025. Hvis deres statslige intervention seks år efter tilførslen af rekapitaliseringsstøtten ikke er bragt ned under 15 procent af SAS' samlede egenkapital, vil en omstruktureringsplan for SAS blive forelagt Kommissionen

Betingelserne vedrørende ledelse: Indtil staterne er trådt helt ud, gælder der for SAS og dets datterselskaber et forbud mod at betale udbytte og foretage aktietilbagekøb, medmindre det sker til fordel for staterne. Indtil mindst 75 procent af rekapitaliseringen er indfriet, er aflønningen af SAS's ledelse desuden underlagt en streng begrænsning, ligesom der ikke må udbetales bonus

Forbud mod krydssubsidiering og køb af andele: For at sikre, at SAS ikke uretmæssigt drager fordel af rekapitaliseringsstøtten fra staterne til skade for konkurrencevilkårene på det indre marked, må SAS ikke anvende støttemidlerne til at støtte økonomiske aktiviteter i dets integrerede virksomheder, der allerede var i økonomiske vanskeligheder den 31. december 2019. Desuden er SAS, indtil mindst 75 procent af rekapitaliseringen er indfriet, med begrænsede undtagelser, forhindret i at erhverve en andel på over 10 procent i konkurrenter eller andre operatører inden for samme branche