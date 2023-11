23-årig mand forsøgte at true en taxichauffør til at udlevere nøglerne

Torsdag 16. november 2023 kl: 11:25

Af: Redaktionen Manden blev anholdt onsdag aften efter, at politiet havde fået en anmeldelse fra en taxichauffør, som fortalte, at den 23-årige havde forsøgt at true sig til at få udleveret nøglerne til taxien.

Den 23-årige mand er også sigtet for vold mod tjenestemand i funktion, da han under anholdelsen sparkede en politibetjent på hoften.







Episoden og den efterfølgende anholdelse fandt sted omkring klokken 23.00 på Ægirsvej i Fredericia.







