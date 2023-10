Blodprøver og medicin bliver leveret med el-biler

Mandag 23. oktober 2023 kl: 13:07

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Danske Fragtmænd Express har fået leveret yderligere tre elektriske varebiler til sin flåde. Bilerne er dedikeret til pharma-transporter, hvor kurer-selskabet igennem længere tid har serviceret flere danske sygehuse med levering af medicin og blodprøver fra praktiserende læger.- Selvom nogle frygter temperaturudfordringer med el-varevogne til pharmatransporter, har vores positive erfaringer vist det modsatte. Og med regionernes stigende interesse for grønne løsninger for at forbedre deres klimaregnskaber, ser vi indkøbet som et skridt i den rigtige retning, siger Gitte Kalmar, der er administrerende direktør i Danske Fragtmænd Express.I forbindelse med udvidelse af den elektriske flåde af varebiler fremhæver Danske Fragtmænd, at det ikke kun er regionerne, der efterspørger grønne transportløsninger. Flere andre af Danske Fragtmænd Express’ kunder viser interesse for, hvordan de kan gøre deres virksomhed grønnere. Derfor ser Gitte Kalmar også gode muligheder ved at lægge sig i front på den grønne omstilling.- I forhold til resten af Danske Fragtmænd-koncernen har vi i Danske Fragtmænd Express en fordelagtig position, da udviklingen af el-varevogne er betydeligt længere fremme end den er for større lastbiler, siger Gitte Kalmar.Trods udfordringer, som at sikre pålidelige lademuligheder og forhandle attraktive priser for bilerne, er ambition hos Danske Fragtmænd Express klar.- Vi ønsker at være en af de førende inden for bæredygtig kurertransport, siger Gitte Kalmar videre.