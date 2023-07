Kampagne skal dæmme op for ulykker - og vejvrede

Torsdag 6. juli 2023 kl: 21:23

Det kan være utrygt og decideret farligt at arbejde på det danske vejnet. Det kan sjakbajs Simon B. Seehausen skrive under på, da en kollega blev kørt ned med vilje af en vred bilist. (Foto: PR)

Af: Redaktionen Statistikken taler sit tydelige sprog om situationen på vejene. Der skete flere ulykker ved vejarbejder i 2022 end nogensinde før med 347 materiel- og personulykker mod 327 ulykker i 2021, 292 ulykker i 2020 og 318 ulykker i 2019 som de næst værste år.





Kampagner virker, men hukommelsen er kort



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at det kan være en utrygt og decideret farligt at arbejde på det danske vejnet. Det kan sjakbajs Simon B. Seehausens, skrive under på. Han bruger langt de fleste af sine vågne timer som vejarbejder på at udbedre vejene for bilisterne for Peab Asfalt.Men taknemmeligheden fra bilisterne er til at overse. Vejarbejderne på de danske veje oplever dagligt aggressiv adfærd med skældsord, fuckfingre, kastede dåser og alt for mange bilister, som kører faretruende hurtigt og for tæt på Simon B. Seehausen og hans kolleger.I sidste uge oplevede Simon B. Seehausen så det mest ekstreme, han endnu har prøvet i de to et halvt år, han har arbejdet som vejarbejder.- Efter en ophedet diskussion valgte en vred bilist simpelthen at køre min kollega ned. Han slap heldigvis med livet i behold, siger Simon B. Seehausen og tilføjer:- Som vejarbejder oplever man desværre dagligt mange tilfælde af voldsomt roadrage, og at bilisterne ignorerer skiltene og de foranstaltninger, der er stillet op for at beskytte os, når vi arbejder. Det er hård kost at føle sig i farezonen hver dag, man er på arbejde, og selv om vi efterhånden har prøvet lidt af hvert, så kan en oplevelse som den her ikke undgå at sætte sig på psyken.Simon B. Seehausens oplevelse understreger, at der er brug for den kampagne - Pas på os der vejarbejder - som Vejdirektoratet har sat i gang. Kampagnen er den seneste sikkerhedskampagne af mange, som myndighederne og asfaltindustrien har gennemført inden for en kort årrække.- Det er desværre nødvendigt jævnligt at minde bilisterne om at køre sikkert og ansvarligt nær vejarbejde. Kampagnerne virker, hvilket vi kan se på at, antallet af ulykker og farlige situationer falder i den tid, der er skilte oppe ved vejene. Men hukommelsen er åbenbart kort, for den farlige kørsel vender hurtigt tilbage til normalen igen, siger administrerende direktør for Asfaltindustrien, Anders Hundahl, som har et klart og tydeligt budskab til bilisterne.- Kør nu ordentligt! For alles skyld.Budskabet finder genklang hos Simon B. Seehausens øverste leder, administrerende direktør i Peab Asfalt, Claus Terkildsen.- Medregnet tilsynsførende har vi hos Peab Asfalt tæt ved 230 folk, der samlet arbejder cirka 500.000 timer på vejene om året, så vi støtter naturligvis fuldt op om Vejdirektoratets kampagne. I sidste ende gælder det jo om at få alle sikkert hjem, når arbejdsdagen er omme. Og det gælder uanset, om man er på vej hjem i bil, eller om man arbejder på selve vejen, siger Claus Terkildsen.- Vi har nok alle på et tidspunkt følt vrede eller frustration, når tingene ikke går som planlagt. Men husk nu, at vejarbejderne udfører deres arbejde for alles bedste, og at der sjældent er tale om særligt mange minutters forsinkelse på turen. Det er altså ikke det værd at miste kørekortet for. Eller i værste tilfælde at fratage et andet menneske sin førlighed eller livet.Peab Asfalt A/S varetager alle opgaver inden for produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med blandt andet broer og industrigulve. I Danmark beskæftiger virksomheden samlet cirka 300 medarbejdere. Peab Asfalt i Danmark er en del af den svenske Peab-koncernen, der har cirka 15.000 medarbejdere og en årlig omsætning på 57 milliarder svenske kroner.