Grækenland er ramt af strejke

Torsdag 16. marts 2023 kl: 13:12

Af: Redaktionen

Siden ulykken har ansatte i den græske transportsektoren strejket flere gange med krav om en fuld undersøgelse af togulykken. Torsdag blev kravet bakket op af græske journalister, der har nedlagt arbejdet i et døgn med samme krav om en fuld undersøgelse af togulykken.









En trafikleder i Larissa er anklaget for at være skyld i ulykken, da han skulle have sendt passagertoget og det modkørende godstoget ind på samme spor.









Mange grækere er af den opfattelse, at de græske myndigheders manglende fokus på landets jernbaner er den grundlæggende årsagen til, at ulykken kunne ske.





