Nye regler åbner førerhuset for nye muligheder hos transportfirma i Tønder

Onsdag 8. februar 2023 kl: 11:25

Beskæftiger 7 egne og 10-15 indlejede biler



Længst, størst og mest komfortabelt

XG+-modellen er udrustet med det hidtil længste, største og mest komfortable DAF-førerhus. Takket være en 165 mm forlænget og mere aerodynamisk front, 330 mm forlænget sovekabine samt forbedret trafiksikkerhed i form af forbedret udsyn med større rudearealer og digitalt Corner View front- og nærzone-”spejl” er alle NGD-modellerne (XF, XG og XG+) godkendt efter EU-forordningen 96/53/EC, stk. 9a.





Det er THT’s chauffør Rudi Karstens, der får fornøjelsen af den nye DAF XG+ med et meget omfattende komfortudstyr fra fabrikken som eksempelvis luksus-førersæde, drejbart passagersæde, Relax Bed luksus-underkøje samt ekstra overkøje, LED-kabinelys, læderrat med fjernbetjening, ekstra motor- og kabinevarmer samt integreret parkeringskabinevarmer, luksus Infotainment-system med otte højttalere og subwoofer samt integreret navigationsanlæg. Desuden har Rudi Karstens fået mulighed for at lade In-Truck Autopolstring i Padborg forsyne førerhuset med store mængder knappolstring og rødt busplys på vægge, loft, køje og dørsider.





Rudi Karstens får også kommandoen over en af de mest sikre lastbiler på markedet. Ud over det forbedrede udsyn som krævet i EU-forordningen er XG+’eren udrustet med AEBS3-nødbremsesystem, FCW-system (Forward Collision Warning, der kan afbøde virkningerne af en forestående kollision bagfra ved at advare chaufføren og aktivere bremserne, hvis det er nødvendigt), LDW vognbaneassistent foruden skivebremser med ABS- og ESP-assistent samt VSC-stabilitetsprogram.





Af: Redaktionen Den nye tre-akslede DAF XG+ 530 6x2-trækker blev leveret af lastbilsælger Ebbe Termansen fra ESA Trucks Danmark A/S og kan med de nye regler indgå i modulvogntog på 25,25 meter, selvom den vil gøre modulvogntoget længere på grund af det længere førerhus.Med de nye regler er 25,25 meter er ikke længere den maksimale længde på et modulvogntog, når det trækkende køretøj er bygget efter de nye EU-regler, som den nye DAF NGD-trækker eller -forvogn er.Den nye længde-regel for disse nye lastbiler og vogntog er, at de skal kunne holde sig inden for en drejeradius på maksimalt 12,5 meter - det vil sige, at de skal kunne køre en fuld 360-graders cirkel, uden at nogen del af køretøjet kommer ud over en 12,5 meter radius, og uden at vogntoget knækker sammen på midten. Dermed er det ikke noget problem, at DAF's XG- og XG+-førerhuse er en halv meter længere på grund af den nye, aerodynamiske front og forlængede sovekabine.- Vi er både rigtig glade for at få leveret den nye DAF XG+ 530, fordi det er en fantastisk lastbil, og vi er glade for, at det nu er fastslået, at den på trods af det længere førerhus kan indgå lovligt i et modulvogntog på de danske veje, siger Morten Mortensen fra Tønder Handel & Transport.Sammen med sin far, Jens Mortensen, driver han THT med syv egne lastbiler samt 10-15 indlejede biler. De er beskæftiget med både national og international kørsel over hele Danmark samt fra det nordlige Skandinavien i nord til blandt andet Tyskland, Benelux, Frankrig, Spanien og Grækenland i syd med alt fra tip- og walking floor-trailere til gardin- og specialtrailere.- Den nye XG+-trækker er specificeret med ”traditionel” tvillingmonteret bogie samt hydraulikanlæg, så den både kan køre med tunge læs med tip- og walking floor-sættevogne på op til 56 tons vogntogsvægt i Danmark samt indgå i modulvogntog til landevejskørsel med op til 60 tons vogntogsvægt i Skandinavien, siger Morten Mortensen og fortsætter:- Vi har allerede kundeforespørgsler på kørselsopgaver med modulvogntog mellem Danmark og Sverige, og da det nu også er fastslået, at de nye DAF med det forlængede førerhus kan indgå lovligt i modulvogntog på de svenske lande- og motorveje, er der fri bane til at sende XG+’eren afsted.Og med en drivline bestående af DAF’s MX13-motor på 530 hk og et maksimalt drejnigsmoment på 2.700 Nm, 12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagaksel med 2,53:1 i udveksling og mekanisk differentialespærre er der også nok af trækkraft og god brændstoføkonomi fremover.

Maksimal fleksibilitet og effektivitet

Som nævnt er THT’s nye DAF opbygget for maksimal fleksibilitet og effektivitet. Atlas Hydraulik Service i Gråsten har opbygget bilen med hydraulikanlæg, fuld dørkplade foran, ved siden af og bag skamlen, ekstra chassisbeskyttelse bag skamlen, stort værktøjsskab samt dybe G-strenge mellem træk- og bogieaksel, mens ESA Trucks Danmark har suppleret med holder til alu-stige og læssekamera bag på førerhuset, diverse arbejdslys og slutklargøring. Ingemanns Autolakering ApS i Padborg har givet bilen dens finish, mens KH OneStop A/S i Padborg har stået for striping og branding.





ESA’s lastbilsælger Ebbe Termansen har ud over at stå for salget også udarbejdet en reparationsaftale i 60 måneder som supplement til DAF’s fabriksgaranti på 3 år/max. 500.000 km. Dermed er THT’s nye DAF XG+ FAT 530 6x2 sikret problemfri drift i de fem år, som er THTs normale driftsperiode for biler, inden de står for udskiftning.





