CO2-reduktion på tværs er emne på seminar

Torsdag 2. februar 2023 kl: 14:33

Af: Redaktionen På seminaret præsenteres og diskuteres hovedbudskaber fra Concito’s kommende rapport ”Aligning Transport decarbonisation across levels - a comparative review of countries”.

Seminaret formidler resultaterne af det samarbejde om governance som Concito i efteråret indledte med Professor Greg Marsden fra Leeds University, og som blev introduceret ved et seminar 1. november 2022.







Emner for seminaret er:

Hvilke nationale strategier er der for dekarbonisering af transportsektoren, særligt i Storbritannien, Danmark og Sverige?

Med hvilke mekanismer koordinerer og understøtter stater den lokale indsats - eksempelvis gennem krav, støtte og vejledning til kommunale klima og mobilitetsplaner?

Hvad kan der gøres i Danmark for at styrke samspillet på tværs og mellem niveauerne?

Præsentation af hovedresultaterne vil blive efterfulgt at kommentarer fra repræsentanter for nationale og lokale myndigheder i Danmark og England efterfulgt af en debat med deltagerne.





Hele seminaret foregår på engelsk.





Målet med rapporten og seminaret er at bidrage til at fremskynde og effektivisere dekarbonisering af transportsektoren. Det kan for eksempel være via initiativer som DK2020-projektet, klimasamarbejdsaftaler eller regeringsudspillet "Sammen om klimaet".





Man kan tilmelde sig til det fysiske arrangement eller deltage virtuelt via Teams (med begrænset mulighed for interaktion).





Programmet kan ses her:



Tilmelding kan ske via dette link:













