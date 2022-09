Flyselskab ønsker elektriske fly i fremtiden

Fredag 16. september 2022 kl: 12:06

Af: Redaktionen SAS fremhæver, at hensigtserklæringen har potentialet til at blive et markant skridt på SAS’ vej mod bæredygtighed og åbner for nul-emissionsfly på ruter inden for Skandinavien.Det elektriske fly vil efter planen blive certificeret til kommercielle flyvninger fra 2028.- Sammen med hele branchen har vi ansvaret for at gøre luftfart mere bæredygtig. SAS er dedikeret til at transformere luftfarten, så kommende generationer kan fortsætte med at forbinde verden og nyde fordelene ved at rejse - men med et mere bæredygtigt aftryk. Støtteerklæringen med Heart Aerospace er et vigtigt skridt i den retning, siger SAS's koncernchef, Anko van der Werff.ES-30 har en fuldelektrisk rækkevidde på 200 kilometer. Der er installeret et reserve-hybridsystem til at sikre reserveenergikrav uden at gå på kompromis med batterirækkevidden. Reserve-hybridsystem et kan også bruges på længere ture til at supplere den elektriske kraft, der leveres af batterierne.I det tilfælde får ES-30 en rækkevidde på 400 kilometer med 30 passagerer og fleksibilitet til at flyve op til 800 kilometer med 25 passagerer, inklusive de typiske reserver, som fly skal have med.- Det elektriske fly vil være et fremragende supplement til vores eksisterende flåde, der betjener kortere og tyndere ruter i Danmark, Norge og Sverige på en mere bæredygtig måde. Den innovation og ny teknologi dette repræsenterer, vil føre os mod vores fremtidige mål om at blive en nulemissionsindustri, siger Anko van der Werff.SAS vil også være en del af Heart Aerospaces nye Advisory Board og hjælpe med at definere kravene til ES-30-flyet. Partnerskabet mellem SAS og Heart Aerospace er det næste skridt mod at sikre mere bæredygtige flyrejser for de kommende generationer.SAS gik sammen med Heart Aerospace om at drive udviklingen af elektriske fly helt tilbage i 2019.