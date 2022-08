Taxi-selskab har fået ny formand - og ny direktør

Onsdag 31. august 2022 kl: 11:13

Af: Redaktionen Medlemmerne i det københavns taxiselskab, Sammenslutningen Taxa 4x35, var mødt talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling på Hotel Scandic Sluseholmen i København. Der var i alt 280 fremmødte vognmænd og 91 repræsenteret ved fuldmagt, altså i alt 371. Herved var der ud af de i alt ca. 2400 stemmer i foreningen 2.106 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.





Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var blandt andet, at en lille fraktion af vognmænd havde stillet mistillidsvotum til den samlede bestyrelse, da de overordnet set var imod bestyrelsens arbejde med at implementere en ligelig fordeling af de faste ture i Taxa 4x35. Forslaget om mistillidsvotum faldt med stemmerne 432 for og 1.665 stemmer imod.





Da den tidligere formand, Muhammad Aslam, ville falde for sammenslutningens otteårs-reglen til september, skulle medlemmerne af Taxa 4x35 også vælge en ny formand. Der var lagt op til et kampvalg mellem de to kandidater, Munir Ahmed og Ivan Naurholm. Munir Ahmed blev valgt med 1.275 stemmer, mens Ivan Naurholm fik 791.





Det var en lettet Munir Ahmad, der takkede for det overbevisende valg til bestyrelsesformand sent søndag eftermiddag.





- Det er ingen hemmelighed, at vi har været udfordret i løbet af de sidste måneder. En tid præget af uro og interne stridigheder. Men i dag fik vi talt om tingene og der kom ro på. Jeg er utroligt glad for at Taxa 4x35's medlemmer har valgt at bakke op om mit kandidatur som formand for bestyrelsen, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til det ansvar, mine vognmandskollegaer har givet mig, sagde han og fortsatte:





- Nu handler det om at se fremad. Heldigvis har Taxa 4x35 de bedste og mest loyale kunder, dygtige og engagerede medarbejdere på centralen, og vi står vi på et solidt fundament af dygtige vognmænd og deres chauffører, der brænder for at udvikle og fremtidssikre foreningen Taxa 4x35.





Tidligere på sommeren så bestyrelsen i Taxa 4x35 sig nødsaget til at bortvise den hidtidige administrerende direktør Stefan Sommer. Efter en effektiv rekrutteringsproces kunne bestyrelsen offentliggøre navnet på Taxa 4x35' nye administrerende direktør - Per Aggerholm Baltsen.





Per Aggerholm Baltsen kender taxi-branchen og Taxa 4x35, da han er tidligere økonomichef i virksomheden. Per Aggerholm Baltsen starter som administrerende direktør i Taxa 4x35 lørdag 1. oktober 2022.





Den ekstraordinære generalforsamling var kendetegnet af en konstruktiv og positiv debat dagen igennem. Ligesom det store flertal var enige om at lægge de seneste måneders uro og interne stridigheder bag sig, komme videre og vise kunder og samarbejdspartnere, at Taxa 4x35 er en stærk forening med gode værdier.





