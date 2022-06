Energiselskab og transportkoncern tester fragtdroner ved havmøllepark

Onsdag 29. juni 2022 kl: 10:04

Om testflyvningerne:

Af: Redaktionen Havvindmølleparker er generelt placeret langt fra kysterne, og transport af de teknikere, der servicerer møllerne, og reservedele dertil foregår normalt med skib. Teknikerne medbringer værktøj og de gængse sliddele, der ofte benyttes i vindmøllen, men er der brug for specielle reservedele, er det nødvendigt at hente dem i land. Det er både omkostningstungt og tidskrævende, og reparationen sker derfor typisk først den efterfølgende dag.Fragtdroner vil som et alternativ kunne tilbyde logistik af især mindre reservedele, hvilket vil kunne bidrage til en langt hurtigere genstart af vindmøllen.- Hos Ørsted afsøger vi konstant nye muligheder for at minimere nedetiden på vindmøllerne for at øge produktionen af grøn strøm. Ørsted har sammen med DSV søsat et initiativ, som har til formål at bringe reservedelslageret tættere på teknikerne i vindmøllerne for dermed at sikre, at vi hurtigere kan få vindmøllerne til at producere strøm igen. Dronerne flyver på grøn strøm og flyver autonomt ud til offshore transformerstationen, men vi håber på, at vi senere også kan teste dronerne ved vindmøllerne, siger Klaus Baggesen Hilger, der er Head of Operations Digital & Innovation hos Ørsted.Ved hurtigt og effektivt at kunne bringe manglende reservedele ud i forbindelse med reparationer kan nedetiden på en vindmølle reduceres og dermed øges produktionen af grøn energi. Samtidig mindskes behovet for transport via skibe, hvilket medfører, at CO2-udledningen i forbindelse med driften af havvindmølleparker mindskes.DSV er ledende på transport og logistik i Danmark og er verdens tredjestørste på området, så det var oplagt for DSV at gå med i forsøget, da virksomheden arbejder med innovation og automatisering som omdrejningspunkt for udviklingen af deres logistikservices. DSV har allerede droner i brug i egne logistikcentre og ser en mulighed for at bruge droneteknologien i nye sammenhænge.- I DSV arbejder vi hele tiden på at skabe optimale forsyningskæder for vores kunder, og derfor er det oplagt for os at samarbejde med Ørsted om at optimere deres forsyningskæde fra kyst til havvindmølleparker. Det er hurtigt, omkostningseffektivt og grønt, så vi ser frem til at gennemføre forsøgene, siger Peter Matthiesen, der er Head of Innovation & Digital Products hos DSV.Forsøgene ude på havet fra Grenaa til Anholt er de første af sin slags, og partnerskabet mellem Ørsted og DSV undersøger mulighederne for, hvordan man kan bruge droneteknologien til havs.Testflyvningerne strækker sig over to uger, hvor dronen vil skulle demonstrere, at den er i stand til at levere komponenter fra Ørsteds driftsbase på Grenaa Havn og 25 km ud til offshore transformerstationen og potentielt til vindmøllerne. Forsøgene gennemføres med en elektrisk drevet drone, der har en rækkevidde på 100 kilometer og en lasteevne på 2,5 kg. Formålet med forsøgene er at afdække, om fragtdroner kan være et realistisk supplement til logistikken i selskabets mange producerende havvindmølleparker.DSV har entreret med den schweiziske droneleverandør, RigiTech, samt den danske operatør Holo, som begge er specialister i autonome mobilitetsløsninger. Både RigiTech og Holo supporterer dronetestflyvningen.Ørsted har et mål om at blive CO2-neutral i 2025 og afsøger hele tiden nye muligheder for at sikre en høj oppetid i driften af vindmølleparkerne og reducere CO2-udledningen fra servicelogistikken.



DSV søger kontinuerligt at innovere og optimere sine logistikservices, og de to danske virksomheder har dermed et fælles mål om at vurdere, hvilken rolle fragtdroner kan spille inden for bæredygtig logistik til havvindmølleparker.









